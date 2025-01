Comunicadora Inah Torres morre, aos 91 anos, em Petrolina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inah Torres, conhecida como a ‘Dama do Rádio,’ faleceu aos 91 anos na tarde de quinta-feira (02), no Hospital Unimed, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Ela estava internada desde o domingo (29). A causa da morte não foi divulgada. Inah deixa três filhos, nove netos e seis bisnetos.

Natural de Caruaru, Inah nasceu em 31 de maio de 1933. Iniciou sua carreira aos 15 anos na Rádio Difusora de Caruaru, com o apoio de seu irmão, Luiz Torres, radialista. Ela era filha do cronista João Luiz Torres.

NOTAS DE PESAR

Em nota, o prefeito de Petrolina, Simão Durando, disse ter recebido com muito pesar a notícia do falecimento de Inah Torres.

"Dona Inah era reconhecida por sua trajetória de pioneirismo, dedicação e amor à comunicação, uma das grandes responsáveis por consolidar o rádio como um veículo de aproximação e de transformação social em nossa região. Uma referência de profissionalismo e humanidade. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, lamentando profundamente a perda dessa grande mulher. Seu legado de história, competência e carinho irá sempre ecoar por todos os cantos de nossa cidade", disse.

A governadora Raquel Lyra também expressou suas condolências. "Meu abraço solidário aos familiares e amigos de Inah Torres de Moura, que fez história no rádio pernambucano, sobretudo no Vale do São Francisco".

O velório e sepultamento de Inah Torres foi realizado ainda nesta sexta-feira (3), em Petrolina.