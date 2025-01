Globo de Ouro 2025: Como assistir à premiação que tem Fernanda Torres indicada?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O 82º Globo de Ouro será realizado neste domingo (5), com a brasileira Fernanda Torres como uma das favoritas concorrendo à categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Como assistir ao Globo de Ouro?

O evento será transmitido no Brasil a partir das 22h, passando simultaneamente no canal TNT, na televisão por assinatura, e via streaming, na Max.

Com três horas de duração, a transmissão terá comentários da especialista em séries e filmes, Aline Diniz.

Fernanda Torres

A expectativa para a premiação neste ano está ainda maior, já que temos brasileiros concorrendo às principais categorias.

O filme nacional "Ainda Estou Aqui" garantiu uma indicação à categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, assim como a protagonista do longa, Fernanda Torres, à categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres disputam Globo de Ouro neste domingo (5)

Fernanda Torres deve vencer Globo de Ouro por 'Ainda Estou Aqui', aposta 'Variety'

Fernanda Torres deve vencer Globo de Ouro por 'Ainda Estou Aqui', aposta 'Variety' 'Ainda Estou Aqui' já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas brasileiros Leia Também

Segundo a Variety, Torres é uma das favoritas ao prêmio.

A publicação destaca que Fernanda Torres "é a única atriz entre os indicados cujo filme também foi reconhecido em outra categoria, concorrendo a Melhor Filme em Língua Não Inglesa".

No entanto, "apesar do forte apoio que Fernanda Torres recebe dos eleitores, Nicole Kidman ("Babygirl") e Angelina Jolie ("Maria Callas") continuam sendo concorrentes de peso na disputa".