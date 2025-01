Recife encerra ciclo natalino com Queima da Lapinha nesta segunda-feira (6); confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ciclo natalino do Recife encerra na próxima segunda-feira (6), Dia de Reis, com a tradicional Queima da Lapinha, no Pátio de São Pedro.

A cerimônia, que ocorre a partir das 16h, também abre alas para os preparativos e festejos de Momo na cidade de tantos ritmos e ritos.

A concentração ocorrerá na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, com cortejo pela Dantas Barreto, passando em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo até o Pátio de São Pedro, onde a Lapinha será queimada.

Antes da queima, o público é convidado a escrever pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que são colocados na Lapinha para espalhar nos novos ventos de 2025 os melhores votos e auspícios recifenses.

Atrações

Atrações da cultura popular em tradicional cortejo para a Queima da Lapinha, que encerra ciclo natalino no Recife - MARCOS PASTICH/PCR

O evento vai reunir 14 pastoris, além de 3 orquestras, blocos líricos, grupos de dança e passistas para consagrar ao fogo os desejos e expectativas para 2025.

Participarão do cortejo os pastoris Estrela Brilhante, Giselly Andrade, Sereias Teimosas, Jardim da Alegria, Estrela Guia do Cabo, Estrela de Belém, Viver a Vida 3ª Idade, Rosa Mística dos Torrões, Estrela do Mar, Brincantear, Sonho de uma Adolescente, Estrela Celeste, Nossa Senhora do Rosário e Luz do Amanhecer.

O cortejo de pastoras, dianas e borboletas será embalado pelas orquestras Frevo Mix, 19 de Fevereiro e Mendes e sua Orquestra.

Iniciando os preparativos carnavalescos, a celebração vai terminar ao som dos clarins de Momo, com a participação do patrimônio vivo do Recife Bloco Pierrot de São José, além da Inclusão Cia de Dança e do Bloco das Flores.

História

Trazida pelos jesuítas nos idos do século 19, a tradição tem seu simbolismo relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

Feita de folhagens secas e incensos, a Lapinha é queimada para consagrar ao fogo esperanças e desejos para o ano que se inicia.

Ciclo Natalino

Neste ano, o Ciclo Natalino organizado pela Prefeitura do Recife contou com decoração na Rio Branco e Rua Bom Jesus, na Avenida Boa Viagem, na Agamenon Magalhães e nos parques Dona Lindu, Tamarineira e Graças.

A programação foi descentralizada, distribuindo tradições como pastoril, boi de Natal, reisado e guerreiro, cavalo marinho e ciranda por toda a cidade.

SERVIÇO

Queima da Lapinha

Quando: Segunda-feira (6), a partir das 16h

Concentração: Na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares.

Cortejo: Pela Dantas Barreto, passando em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo até o Pátio de São Pedro, onde a Lapinha será queimada.