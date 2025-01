Buscas por Fernanda Torres disparam em 17 países após Globo de Ouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisas por Fernanda Montenegro, citada no discurso de vitória da filha, também crescem através do termo "Fernanda Torres mother"

O interesse pela atriz Fernanda Torres pelo mundo teve aumento drástico no Google, principal buscador de notícias do mundo, depois que a artista venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro.

Além do salto de interesse no Brasil, outros 17 países pelo mundo registraram um aumento significativo nas buscas, de acordo com a ferramenta Google Trends.

Na ordem, os países que passaram a buscar mais por Fernanda Torres nas últimas 24 horas foram: Portugal, Irlanda, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Chile, México, Espanha, Argentina, Suíça, Reino Unido, Itália, Holanda, França, Alemanha, Polônia e Japão.

Buscas por Fernanda Montenegro

As buscas relacionadas a Fernanda Torres também revelam as curiosidades do público diante da vitória da brasileira. No discurso, a atriz mencionou a sua mãe Fernanda Montenegro, que esteve na mesma premiação 25 anos atrás.

Por isso, Montenegro também apareceu com destaque nas buscas do público com o termo "Fernanda Torres mother".

Imagem de Fernanda Torres segurando troféu do Globo de Ouro por Melhor Atriz em Filme de Drama - Robyn Beck/AFP Fernanda Torres conquista Globo de Ouro - Robyn Beck / AFP Fernanda Torres conquista Globo de Ouro - Robyn Beck / AFP

Outra busca relacionada forte foi se Fernanda Montenegro também ganhou o Globo de Ouro. Em 1999, Montenegro foi indicada ao mesmo prêmio que Torres, pela atuação no filme "Central do Brasil". Mas, diferentemente da filha, ela não levou o prêmio.

O levantamento foi feito pelo Apostagolos, website dedicado às apostas esportivas, notícias de esportes e igaming no Brasil.