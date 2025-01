Terceiro afoxé mais antigo de Pernambuco, Oxum Pandá celebra 30 anos com show no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apresentação inédita no Teatro do Parque rememora a trajetória musical do grupo que protagoniza a preservação da cultura afro-brasileira em Pernambuco

Celebrando três décadas de existência e de louvação à orixá Oxum, o Afoxé Oxum Pandá se apresenta no Teatro do Parque, no Centro do Recife, neste domingo (12), às 19h, com o show "Afoxé Oxum Pandá 30 anos - A Era de Ouro chegou".

A apresentação inédita rememora a trajetória musical do grupo que protagoniza a preservação e valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco.

O Oxum Pandá realiza uma retrospectiva musical, passeando por canções de seus três discos - "Não há silêncio" (2000), "Brilho do sol" (2008) e "Deusa da beleza" (2018) - além de sucessos dos recentes EPs "Dignidade de Rainha" (2023) e "Afoxé Oxum Pandá 30 Anos - A Era de Ouro chegou" (2024).

Imagem de apresentação do Afoxé Oxum Pandá, que completa 30 anos - ZÉ GABRIEL LIMA/DIVULGAÇÃO

Com direção geral de Jorge Féo, direção musical de Júnior Candeias e coreografias de Washington San's, o novo show do Afoxé Oxum Pandá leva 60 artistas ao palco, entre músicos, cantores e bailarinos, além das participações especiais de Karynna Spinelli, Nega do Babado, Jorge Riba, Mãe Maria Helena Sampaio e Marcos Silva.

"É de uma alegria imensa celebrar três décadas de existência e resistência, levando cada vez mais longe a herança cultural de nossos ancestrais e perpetuando-a para novos públicos e gerações", comenta Jorge Féo, diretor geral e idealizador do espetáculo, que integra a programação do 31º festival Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE).

Trajetória

Fundado em janeiro de 1995 pelo Babalorixá Genivaldo Barbosa Lemos e por Sandra Guerra, o Afoxé Oxum Pandá é o quarto afoxé mais antigo de Pernambuco.

Propagando a musicalidade do Ijexá e a exaltação da cultura e da religiosidade negra em Pernambuco ao longo dos últimos 30 anos, o grupo marca presença ativa no Carnaval de Olinda e Recife, em festivais e eventos culturais no Estado.

Também vem lançando álbuns e EPs; e realiza inúmeros espetáculos temáticos, totalizando em sua história mais de 200 apresentações realizadas, interligando música, dança, fé e ancestralidade.

SERVIÇO

Show "Afoxé Oxum Pandá 30 anos - A Era de Ouro Chegou"

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista)

Quando: domingo (12), às 19h

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia), com venda antecipada pelo Sympla ou na bilheteria do teatro no dia do evento

Mais informações: https://www.instagram.com/afoxeoxumpanda/