Pernambuco receberá a próxima Bienal de UNE em 2025

14ª edição do Festival estudantil será realizada no Centro de Convenções de Pernambuco e na Praça do Arsenal, entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro

A 14ª edição da Bienal da UNE - Festival dos Estudantes, será realizada entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. São esperados mais de 10 mil estudantes de todo o País.

O Festival irá receber trabalhos produzidos por estudantes de todo o Brasil em sete áreas. São elas: audiovisual, literatura, música, fotografia, artes do corpo e artes visuais, além da mostra científica.

O Centro de Convenções também receberá as mostras artísticas e os debates, enquanto a Mostra Convidada e Selecionada de Música será realizada na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

A entrada para as mostras no Festival é gratuita. Caso o estudante tenha interesse em alimentação e alojamento é necessário fazer inscrição, mediante pagamento de taxa. Os valores estão disponíveis no site.

Evento tem 15 mil por edição

A Bienal da UNE é um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia, sendo realizado em conjunto com a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos).

É considerado o maior encontro estudantil da América Latina, reunindo cerca de 15 mil estudantes por edição.

A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA). Em 2013, a 8ª edição foi realizada em Olinda e Recife (PE), e já passou também por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), mais de uma vez no Rio de Janeiro, entre outras cidades.

Ao longo de mais de 20 anos, o festival já contou com a presença de figuras ilustres como Leci Brandão, Alceu Valença, Nação Zumbi, Tom Zé, J. Borges, Aleida Guevara, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, Racionais MC’s, Criolo, Emicida, Pitty e muitas outras personalidades da cultura brasileira e latino-americana.

SERVIÇO

14ª Bienal da UNE

Quando: 29/01/25 à 02/02/25

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco: Av. Professor Andrade Bezerra, s/n Salgadinho Olinda/PE

Mais informações: https://bienaldaune.com.br/