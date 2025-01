Ressignificar Escola de Psicanálise promove III Encontro Café com Freud

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza, no próximo domingo (19), às 10h30, na Livraria do Jardim, localizada na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, o III Encontro Café com Freud. O evento, que é gratuito, é voltado para estudantes, profissionais da área de saúde mental e áreas afins.

O tema desta edição será “Janeiro Branco: Terapia e Educação Emocional”. Os mediadores do evento serão os psicanalistas Adúlccio Lucena e Jaqueline Amorim. Já os do encontro serão os psicanalistas Domingos Sávio, Cecília Martins, Amanda Coelho e Ana Silva.

"Esse nosso nosso café veio num momento muito especial, que é o mês de janeiro branco, dedicado à saúde mental e emocional. Então, esse café é um convite para olharmos para dentro de nós com o apoio da psicanálise, e não deixando de refletir sobre como podemos ressignificar nossas histórias e cuidar de nós mesmos de formas mais profundas", disse Jaqueline Amorim, diretora da Ressignificar Escola de Psicanálise.

O encontro, que será uma ótima oportunidade para trocar conhecimentos e saber um pouco mais sobre a importância do cuidado da saúde mental, também terá a participação especial do Poeta Edgar Diniz.

"Já estamos nesse terceiro encontro e sempre proporcionando essa troca de conhecimento e apresentando dicas de como ter e cuidar da saúde mental. É um evento gratuito, então, que estiver pela livraria, pesquisando seus livros para comprar, podem participar, fazer perguntas para os palestrantes... Então, é um ótimo momento para o aprendizado e troca de experiências e entender o que está se passando com a saúde mental das pessoas", falou Vanessa Souza, coordenadora pedagógica da Ressignificar Escola de Psicanálise.