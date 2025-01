Horóscopo, 17/01: os relacionamentos pedem um pouco de cautela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba as previsões do seu dia, segundo os astros. As energias de hoje sugerem foco no trabalho e cautela nos relacionamentos; confira

Sejam em questões profissionais ou amorosas, os astros indicam desafios e oportunidades para essa sexta-feira (17).

Saiba como aproveitar as boas energias e se preparar para os possíveis perrengues. Acompanhe o horóscopo completo e descubra os palpites e as dicas para tornar sua sexta-feira mais leve e equilibrada.

ÁRIES

Se depender das estrelas, o trabalho vai exigir boa, parte do seu foco nesta sexta, mas também há sinal de desafios e perrengues pela frente.

Mas Lua e Júpiter se desentendem à tarde e há risco de perder informação importante pelo caminho.

Ainda bem que, aos poucos, as coisas entram nos eixos e tudo se acerta, mas o romance segue meio sem sal. A paquera talvez não role com a velocidade que estava querendo.

COR: BRANCO

PALPITE:33, 35, 14

TOURO

A Lua segue em seu paraíso destacando seu charme, Touro, e você também conta com uma dose extra de sorte logo cedo.

Mas nem tudo é perfeito e o seu dinheiro pede cuidado redobrado, então nada de sair comprando tudo o que vê pela frente, meu cristalzinho.

Tudo indica que você vai se sair muito bem na conquista à noite e pode se animar com alguém de longe.

COR: PRETO

PALPITE: 27, 56, 47

GÊMEOS

Sextou, bebê, e algumas mudanças profundas podem ocorrer na sua vida profissional logo cedo. Mas, se depender das estrelas, elas serão mais favoráveis.

Depois do almoço, talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto gostaria, mas se você redobrar o esforço e colocar todo o seu foco em cuidar das tarefas de rotina no serviço, vai dar conta de qualquer desafio.

Curtir seu canto será uma ótima pedida se já encontrou o amor da sua vida.

COR: LARANJA

PALPITE: 01, 10, 55

CÂNCER

A comunicação segue em alta, por isso, aposte na diplomacia para escolher bem as palavras e convencer os outros.

No trabalho, você tem tudo para render mais se focar em parceria ou tarefas que podem ser feitas em colaboração com outras pessoas.

Mais tarde, há sinal de novidades e diversão, inclusive na paquera. O diálogo com o par fica mais sincero.

COR: VERDE

PALPITE: 60, 24, 23

LEÃO

Sol e Netuno enviam ótimas energias para você mergulhar no serviço logo cedo. O céu avisa que tudo o que envolve dinheiro conta com boas energias hoje e você pode aproveitar essa vibe positiva para colocar as coisas em ordem nas finanças

. Nos assuntos do coração, a possessividade cresce se já vive uma relação mais estável.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 59, 40, 13

VIRGEM

Sextou, Virgem, e os relacionamentos ficam protegidos logo cedo com as boas energias enviadas por Sol e Netuno.

A Lua reforça seu pique e traz mais disposição para correr atrás dos seus interesses. Nos assuntos do coração, confie no seu charme se já tem um alvo em vista. Um ficante pode ser promovido a namorado hoje.

COR: LILÁS

PALPITE: 20, 07, 61

LIBRA

Na parte da manhã, serviços voltados para a família ou para o lar contam com as melhores vibes e o jeito é cuidar de algumas tarefas no seu ritmo para não se sobrecarregar.

Um astral de mistério apimenta a paquera, mas ouça seu sexto sentido para fugir de ciladas.

A dois, aproveite para curtir um programa mais sossegado.

COR: CINZA

PALPITE: 04, 40, 32

ESCORPIÃO

Seu lado sonhador vai se destacar e você pode encontrar soluções criativas e diferentonas para lidar com problemas ou obrigações do dia a dia.

Pode ser mais complicado aplicar isso no trabalho à tarde, mas depois o astral melhora e tudo entra nos eixos.

A sintonia no romance melhora mais tarde, mas palavras carinhosas serão o segredo para tocar o coração de quem ama.

COR: VERDE

PALPITE: 24, 44, 53

SAGITÁRIO

As finanças contam com as boas energias de Sol e Netuno logo cedo e você vai correr atrás de projetos ambiciosos, que podem dar um empurrão e tanto na sua vida profissional.

Depois do almoço, talvez seja necessário um empenho extra para evitar atritos com colegas. Se já tem compromisso, tente relaxar e deixar as coisas correrem sem tantas expectativas.

COR: MARROM

PALPITE: 08, 24, 15

CAPRICÓRNIO

Você começa o dia com muito pique e pode encaminhar alguns projetos pessoais logo cedo.

Mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa no começo da tarde.

Use a disciplina do seu signo para manter o foco nas tarefas e deixar tudo em dia até o final do expediente. Paquera fica animada.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 16, 61, 47

AQUÁRIO

Sol e Netuno avisam que as finanças estão protegidas e você pode receber uma grana que nem esperava mais.

Pode se preparar para lidar com algumas mudanças hoje, mas não se assuste: se for flexível, há boas chances de identificar oportunidades incríveis.

Os relacionamentos, inclusive com o mozão, pedem um pouco de cautela porque as brigas podem pipocar à tarde.

COR: VIOLETA

PALPITE: 06, 51, 26

PEIXES

Sol e Netuno protegem as amizades nesta sexta e destacam seu lado mais solidário e sonhador, Peixes.

Os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção hoje, mas também há sinal de tretas com o pessoal de casa no começo da tarde.

A vida a dois estará no centro das suas atenções e os momentos com o par têm tudo para serem perfeitos. Só pegue leve no ciúme, bebê.

COR: AMARELO

PALPITE: 41, 32, 23



