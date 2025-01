Festival que ocupará espaços de Santo Amaro, no Recife, terá ação na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Festival Reside Amaro promoverá performances, ações e cenas teatrais gratuitas no quarteirão localizado entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita

Um festival de teatro irá criar uma experiência singular no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, no quarteirão localizado entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita e seus arredores, entre 7 e 9 de fevereiro.

Casas, comércios, a rua e outros espaços serão ocupados pelo Reside Santo Amaro, uma parceria do Reside - Festival Internacional de Teatro de Pernambuco com o Teatro Bombón, da Argentina.

A programação completa será divulgada em breve e contará com 70 apresentações, entre cenas teatrais, performances e outras ações.

TV Jornal

Sistema Jornal do Commercio de Comunicação foi o grande destaque do prêmio de jornalismo do TCE-PE - Divulgação

O Sistema Jornal do Commércio, localizado na Capitão Lima, participará da iniciativa, com uma ativação no auditório da TV Jornal, no dia 7 de fevereiro.

Será exibido um minidocumentário em comemoração aos 65 anos da emissora, celebrados em junho. Serão quatro sessões, realizadas às 19h, 19h15, 19h30 e 19h45. Cada sessão comportará 20 pessoas.

As ações serão totalmente gratuitas, com distribuição de ingressos uma hora antes no local, com tradução de libras em uma sessão por dia de cada obra local.

Comunidade

Trabalhos cênicos locais serão desenvolvidos com os próprios moradores do bairro, a partir de suas histórias, além da apresentação de obras argentinas.

Esse tipo de produção segue o estilo do Teatro Bombón, parceiro do Reside Amaro, que tem como proposta a criação de obras "site specific", ou seja, criadas (ou adaptadas) para serem apresentadas em lugares específicos, normalmente espaços não tradicionais de teatro.

Entre os projetos da iniciativa, está o "Bombón Vecinal", capitaneado por Monina Bonelli, cofundadora do Bombón, uma proposta de teatro comunitário que mergulhou nas histórias e vivências de moradores de uma quadra de Buenos Aires.

Santo Amaro

Atriz Maiamar Brodos no espetáculo argentino Rainha (Reina en el Gondo), que vai integrar a programação do Reside Amaro - DIVULGAÇÃO Imagem do espetáculo Da Melhor Maneira (De la mejor manera), que vai que vai integrar a programação do Reside Amaro - AMBAR VIOLETA/DIVULGAÇÃO

O Reside Amaro nasce inspirado nesta experiência, levando em consideração a importância história do bairro, que reflete as transformações, complexidades e pluralidades do Recife.

Em Santo Amaro, arranha-céus convivem com tipos de casas ainda raras nos grandes centros urbanos, dando uma ideia de vínculo afetivo entre a vizinhança.

Desde julho de 2024, Monina Bonelli, junto com Paula de Renor, produtora responsável pelo Reside, curadores e editores do Guia Off, Celso Curi e Wesley Kawaai, e vários artistas locais, têm mobilizado os vizinhos da "Vila".

A área que tem esse nome por ter sido criada por trabalhadores de antigas fábricas das redondezas. A casa do produtor cultural Roger de Renor tem sido o "marco zero" para o desenvolvimento do festival.

Gastronomia

A gastronomia tomará conta da região, num convite aos vizinhos para venderem pratos típicos, comidas caseiras, bebidas, ocupando a rua com mesas e bancos comunitários.

Os espaços de gastronomia formal, como bares e restaurantes do território também oferecerão cardápio especial durante o festival.

SERVIÇO

Festival Reside Amaro

Onde: espaços diversos do bairro de Santo Amaro, no quarteirão entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita

Datas e horários: 7 de fevereiro, das 19h às 22h; 8 e 9 de fevereiro, das 18h às 22h

Ingressos gratuitos, com retirada de ingressos 1h antes, a cada dia, na Central de Informações, na Rua Capitão Lima

Mais informações: @residefestivalbr