Resumo das Novelas, 23/01: Shirley e Wanda afirmam a Anna que Paulo não está morto, em A Caverna Encantada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta quinta-feira (23), que vai ao ar a partir das 21h05, Lavínia desmaia por não se alimentar e Norma joga a culpa em Pilar

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta quinta-feira (23) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Honório pede a Constanza que, por sinais, lhe conte o que estava tentando dizer a Gonçalo. Finalmente fica provado que Josefina a atacou e que também foi ela quem roubou a filha de Regina quando a menina tinha um ano. A polícia procura Josefina. Roberta fica sabendo e avisa a mãe.

Jerônimo liga para Renata e pede para que se encontrem no restaurante. Renata se emociona ao pensar que Jerônimo quer vê-la para uma reconciliação, mas ele está vindo à capital para dizer que já tem o certificado do grafologista que confirma que foi Josefina quem escreveu a carta e que tudo indica que ela é a assassina de seu irmão.

(21h05) A Caverna Encantada



Dalete leva Moisés para passar um dia com ela. Shirley e Wanda retornam à Cidade de Milagres e afirmam a Anna que Paulo não está morto, apenas não foi encontrado. Dalete aceita trabalhar na Tenditudo com Fafá.

Elisa entrevista um candidato a cozinheiro profissional; Felipe apronta com o candidato. Lavínia desmaia por não se alimentar, e Norma joga a culpa da negligência em Pilar. O número de clientes na Tenditudo cresce com as vendas de comida de Dalete.

RECORD

(21h45) Gênesis



Neferíades se insinua para José. Muriel se irrita com a atitude de Judá. O faraó fica chocado com uma mensagem.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia.

Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo. Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.



(19h40) Volta Por Cima



Osmar confirma sua traição para Doralice. Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi. Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice. Madalena e Tati se preocupam com a mãe. Doralice desmaia nos braços de Osmar, e é levada para o hospital.

Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo. Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda para Cacá. Gerson se encanta por Roxelle.

Os médicos se preocupam com a piora no quadro de Doralice. Madalena se enfurece quando Osmar surge no hospital.

(21h20) Mania de Você



Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei.

Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora.

Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.