Onde assistir 'Ainda Estou Aqui'? Longa foi indicado ao Oscar 2025 como melhor filme

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O filme brasileiro de direção de Walter Salles, com atuação de Fernanda Torres e Selton Mello ainda está em cartaz nos cinemas

Após a indicação ao Globo de Ouro, o longa "Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e com atuação de Fernanda Torres e Selton Mello, foi indicado ao Oscar 2025 em duas categorias.

O longa vai concorrer ao maior prêmio do cinema como Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

A obra foi um dos maiores lançamentos do cienema brasileiro em 2024 e teve a quinta maior bilheteria nacional de 2024, com arrecadação de mais de 62 milhões. Os dados são de dezembro do ano passado.

O filme ainda está em cartaz nos principais cinemas brasileiros.

Onde assistir?

O longa está disponível nos principais cinemas:

Cinemark;

Kinoplex;

Cinepólis;

Centerplex;

Cinesystem;

Em Pernambuco, é possível encontrar sessões em cinemas do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda.

Globo Play

O filme é a primeira produção oficial do setraming da Globo, a Globo Play. Apesar de não ter data confirmada, o longa vai entrar no catálogo da plataforma após passagem pelas telonas.

Nesta quinta-feira (22), a produção foi indicada em duas categorias do Oscar, além da indicação de Fernanda Torres à categoria de melhor atriz.

Sinopse de Ainda Estou Aqui

O longa é baseado no livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de Eunice Piava, sua mãe.

No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva - Rubens, Eunice e seus cinco filhos - vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos.

Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.