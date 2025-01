Horóscopo, 25/01: aproveite para colocar tudo em ordem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba o que os astros indicam para seu sábado, e aproveite para organizar sua vida e renovar as suas energias. Confira as previsões para seu signo

Aproveite este sábado (25) para colocar em ordem o que está pendente e recarregar as energias.

Confira as previsões para cada signo e as dicas astrológicas para aproveitar o melhor deste dia.

ÁRIES

O sábado começa animado e o seu lado aventureiro deve aflorar e animar as coisas. Mas o astral pode pesar na parte da manhã e vai ser preciso um pouco mais de atenção para driblar problemas ou decepção pelo caminho.

O romance conta com alto–astral e você só precisa pegar mais leve no seu lado impulsivo.

COR: VIOLETA

PALPITE: 23, 59, 13

TOURO

Sabadou, bebê, e a vontade de agitar as coisas e fazer algumas modificações importantes pode falar mais alto, seja na vida pessoal ou profissional.

As amizades serão as mais atingidas e há risco de briga com alguém próximo, mas um bom papo pode ajudar a colocar as coisas nos eixos.

Ainda bem que vai encontrar segurança e apoio no seu cantinho à noite, seja com o crush ou com o mozão.

COR: AMARELO

PALPITE: 36, 18, 39

GÊMEOS

Sua habilidade para lidar com as pessoas estará ainda mais evidente hoje e os relacionamentos serão o grande destaque deste sábado.

Seus contatos, porém, podem desandar no final da manhã e é melhor ficar longe das redes sociais ou evitar assuntos mais polêmicos.

Ainda bem que seu temperamento divertido segue em alta e você tem tudo para iniciar um romance se está só.

COR: MAGENTA

PALPITE: 03, 21, 54

CÂNCER

Sabadou e o seu lado responsável se destaca logo cedo. Aproveite para terminar tarefas que ficaram incompletas e redobrar o empenho no serviço para não perder o foco no final da manhã.

Apesar de alguns desafios, o astral melhora à noite e o contato com alguém de fora pode trazer novidades para a paquera.

COR: CEREJA

PALPITE: 10, 43, 54

LEÃO

Sabadou com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que o final de semana começa a mil para você se divertir e curtir seus passatempos preferidos.

Mas nem tudo é perfeito e, no final da manhã e à noite, diferenças e conflitos podem jogar areia na convivência, mesmo com o par. Segure a onda e não deixe que uma discussão vire algo mais sério.

COR: PRATA

PALPITE: 56, 36, 38

VIRGEM

A boa notícia é que você começa o dia mais focado e prático na hora de lidar com as tarefas de rotina, Virgem.

Aproveite para colocar tudo em ordem, inclusive no lar. No namoro ou no romance, o ciúme pode ser seu maior desafio, mas também há sinal de sintonia e bons momentos se fizer um esforço maior.

COR: CINZA

PALPITE: 56, 09, 47

LIBRA

Você começa o final de semana com mais pique para passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida.

Agarre qualquer chance de sair da rotina e respirar novos ares por aí, Libra! O diálogo também ganha destaque, a vida social traz surpresas agradáveis Paquera ou um lance passageiro deve fazer seu coração bater mais rápido.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 15, 04, 24

ESCORPIÃO

Você começa o sábado com boas energias para lidar com dinheiro, seja seu ou ligado ao trabalho. Mas nem tudo é perfeito e há risco de mostrar seu lado mais apegado ao que gosta, sejam bens materiais ou relacionamentos.

Gastar demais também pode ser uma tentação e tanto pela manhã ou à noite, por isso, vale até esconder o cartão de crédito. Controle a possessividade e aposte no bom humor para melhorar a convivência com o par.

COR: AMARELO

PALPITE: 12, 46, 21

SAGITÁRIO

As estrelas avisam que você começa o fim de semana com disposição de sobra para cuidar dos próprios interesses.

Vá com calma e não fique caçando confusão com os familiares por causa de detalhes, tá? A boa notícia é que você terá mais ânimo para fazer algumas mudanças no lar.

A conquista conta com ótimas vibes à tarde se você tomar a iniciativa.

COR: ROSA

PALPITE: 18, 11, 27

CAPRICÓRNIO

Sabadou, Caprica, e você vai querer ficar no seu canto e descansar o máximo possível hoje. Se precisar trabalhar, seu sexto sentido pode enviar avisos importantes na hora de lidar com as pessoas.

Mas, com jogo de cintura e uma boa conversa, dá tempo de esclarecer tudo e voltar às boas com o pessoal à noite.

A paixão rola solta e um lance recente pode evoluir para algo mais.

COR: PRETO

PALPITE: 56, 36, 18

AQUÁRIO

Você começa o final de semana com disposição para buscar a companhia das pessoas próximas. Seu lado sonhador também se destaca e ajuda a expandir seus interesses.

Aproveite a tarde para sair da mesmice e curtir os momentos de folga com a energia lá em cima, mas cuide das finanças.

A galera pode ter papel importante na paquera e pode até enxergar alguém próximo com um novo interesse.

COR: VERMELHO

PALPITE: 43, 25, 45

PEIXES

Sabadou com boas energias para mergulhar no trabalho, porque a Lua avisa que a sua ambição vai ganhar um gás extra.

Aproveite para cuidar de qualquer assunto que esteja pendente, reserve um tempinho para fazer planos a longo prazo e não tenha medo de sonhar alto demais.

Caprichar nos cuidados com o visual e mostrar todo o seu charme pode render até um novo crush.