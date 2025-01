Resumo das Novelas, 25/01: Jão expulsa Osmar de sua casa, em Volta Por Cima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No capítulo deste sábado (25), que vai ao ar a partir das 19h45, Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar neste sábado (25) na TV aberta:

Rede Globo

(18h30) Garota do Momento



Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV. Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical.

Guto convida Vinícius para sair novamente. Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha. Nelson tira a coleira de Laika. Orlando se surpreende ao ver Ana Maria e Iolanda no desfile.

(19h45) Volta Por Cima



Tati tenta defender Osmar para Doralice. Jão expulsa Osmar de sua casa. Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice. Violeta comenta com Cacá que quer encontrar outra pessoa para trabalhar com ela. Violeta se emociona durante a consulta de Cacá.

Jão conta para Madalena sobre seu encontro com Osmar. Roxelle recebe flores de Gerson. Madalena se preocupa com a quantidade de remédios que terá que comprar para Doralice. Alberto conversa com Sidney sobre Cida.

Osmar vai ao hospital falar com Doralice. Cacá apresenta Chico para Violeta. Belisa não gosta de ver Gigi e Rodolfo juntos. Jão pede que Edson ajude Madalena, e Rosana o hostiliza. Madalena e Tati tem uma séria discussão.



(21h20) Mania de Você



Luma decide passar o restaurante a Viola. Viola tenta disfarçar a repulsa que sente por Mavi. Mércia aconselha Luma a voltar a trabalhar no restaurante. Fátima comunica a Robson que está grávida e pede ao ex-marido para assinar o divórcio.

Sirlei avisa a Ísis que Berta descobriu que o tipo sanguíneo de Tomás não é compatível com os de sua família. Mércia observa Volney conversando com Viola. Volney conta a Viola que a mãe de Filipa veio ao Brasil logo depois que a portuguesa desapareceu.

Luma retorna ao restaurante. Mércia ameaça Mavi para impedi-lo de assinar o contrato com o suposto grupo canadense.