Com espaço lotado, foliões celebram uma década do Baile da Macuca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A festa de celebração de uma década do Baile da Macuca foi, de fato, uma das maiores já vistas. Por mais de oito horas, foliões animados vibraram com as atrações no Parador, localizado no Bairro do Recife, nessa sexta-feira (24).

A Orquestra do Maestro Oséas, que há uma década comanda o Boi da Macuca, abriu a festa com os clássicos do frevo e do forró e seguiu tocando a cada intervalo das apresentações do palco principal. A homenagem póstuma ao xilogravurista J. Borges, com a releitura de sua xilogravura estampada nas camisas, trouxe um toque especial.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show de Xande de Pilares, que encantou a todos com o projeto "Xande canta Caetano", interpretando alguns dos principais sucessos de Caetano Veloso, como "Alegria, Alegria" e "Luz do Sol".

Sob a direção artística de Regina Casé e a direção musical de Pretinho da Serrinha, o espetáculo fez sucesso, com o público cantando junto e se emocionando com Xande, que, na reta final, também apresentou algumas de suas músicas. "Xande canta Xande", brincou.

Rachel Reis também trouxe sua voz marcante e uma conexão potente com a música popular brasileira, enquanto o grupo Gilsons animou a festa com a mistura de MPB e ritmos contemporâneos, celebrando a abertura do período pré-carnavalesco.