Resumo das Novelas, 26/01: Augusto descobre que Jerônimo está com Renata, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esta semana garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 140 – segunda, 27 de janeiro



Jerônimo se sente mal ao lembrar que desconfiou de Renata por ela se preocupar com seu irmão. Josefina liga para o celular de Roberta. Adriana atende e diz que ela foi levada para o hospital depois de sofrer um infarto. Josefina tenta falar com o médico, mas ele não a atende. Mais tarde, ela vai até o hospital, suborna as enfermeiras e consegue entrar no quarto.

Ao vê-la, Roberta tem uma crise nervosa, diz que já sabe que ela matou Rafael, grita que a odeia e diz que não quer voltar a vê-la. Jerônimo e Renata veem Josefina saindo do hospital e entrando em um táxi, mas não conseguem alcançá-la. Matias se reconcilia com Jerônimo ao perceber o quanto ele ama Renata. Augusto descobre que Jerônimo está com Renata e fica furioso.

Aurora confessa a Augusto que foi ela que destruiu sua produção de uva e que fez isso para se vingar. Renata ouve uma conversa entre Regina e Jerônimo onde ela diz que gostaria que Renata fosse sua filha e não Roberta. Jerônimo diz que também gostaria fosse assim, pois se sente incomodado por saber que a mulher que ama é filha da assassina de seu irmão. Ao ouvir isso, Renata percebe que sempre haverá obstáculos entre eles.

Capítulo 141 – terça, 28 de janeiro



Renata se preocupa com a possibilidade de seus filhos herdarem a índole assassina de sua mãe. Branca liga para a casa de Honório e quando a polícia investiga a ligação descobre que foi feita de dentro do hospital psiquiátrico. Depois de ser agredida violentamente por Augusto, Aurora é levada por Carlos e Lázaro para “A Bonita”. Não satisfeito com a agressão, Augusto ordena a Ezequiel que mate Aurora.

Adriana diz a Matias que ele é o amor da sua vida. Gonçalo decide que os dois representem a empresa na Convenção de Exportadores que acontecerá no litoral. Marina telefona para Jerônimo e pergunta o que ele decidiu em relação a Renata.

Regina convence Roberta a ir para sua casa para poder cuidá-la. Roberta gosta de Regina como se fosse sua mãe e quer tirar o sobrenome de Josefina de seus documentos. Marina volta ao povoado e Jerônimo é muito sincero com ela e diz que seu corpo, alma e coração pertencem a Renata.

Capítulo 142 – quarta, 29 de janeiro



Roberta tem medo de voltar para a mansão e encontrar Josefina. Regina insiste para que fique em sua casa. Renata também é benvinda para que possa cuidar da irmã. Ezequiel pede ajuda a Lázaro para não cumprir a ordem de Augusto de matar Aurora. Lázaro leva Aurora para longe do povoado e Ezequiel diz a Augusto que cumpriu suas ordens.

El conta que jogou o corpo no mar e como prova entrega a ele o relógio que ela usava. Karina descobre que Lázaro foi embora com Aurora e desconfia que existe algo entre eles e, por isso, ele adiou o casamento. O padre diz a ela que não existe ninguém mais fiel que Lázaro. Josefina dá dinheiro a Raquel para que entregue uma carta a Roberta.

Roberta chantageia Renta para que se afaste de Jerônimo, fazendo-a acreditar que seus filhos poderiam herdar a maldade da avó. Ela também entra em contato com Augusto e pede que venha para a capital para ajudá-la a separar Jerônimo e Renata. Regina recebe o resultado do exame de DNA onde fica provado que Roberta é sua filha.

Capítulo 143 – quinta, 30 de janeiro



Augusto está de viagem marcada para a capital, mas não pode embarcar por causa de uma forte gripe. Karina está desolada pois acredita que há algo entre Lázaro e Aurora. Adriana diz a César que decidiu ficar com Matias. A notícia faz o rapaz sentir um mal-estar e ele desmaia. Renata e Jerônimo estão muito apaixonados e ele jura que já terminou seu relacionamento com Marina. Marina confidencia a Elza que está grávida.

Capítulo 144 – sexta, 31 de janeiro



Augusto ouve quando Marina diz que espera um filho de Jerônimo. Roberta não aprova que Renata se reconcilie com Jerônimo pois é noiva de Augusto. Gonçalo conta a Matias, Honório e Constanza que Roberta e Renata estão vivendo com Regina. Inês diz a Regina que Renata parece mais sua filha que Roberta. Marina diz ao padre que não se arrepende de ter se apaixonado por Jerônimo.

Adriana conta a Renata que está saindo com Matias. Josefina, que é fugitiva, entra em contato com Roberta pela internet e ouve quando Regina presenteia a filha com uma medalha. Josefina diz a Roberta que matou Rafael por que ela planejava fugir com ele. Josefina também atacou Constanza, que assim como Matias, tem certeza que Roberta não é filha de Regina.

Carlos informa Jerônimo que o Dr. Álvaro se transferido de presídio para garantir sua integridade. Renata se encontra com Augusto e ele, mais uma vez, diz que a ama. Renata desconversa quando Augusto diz que a ama. Depois ele procura Roberta e decide contar a Renata que Marina espera um filho de Jerônimo.

Renata acredita que Jerônimo ainda não saiba da gravidez de Marina, mas Augusto trata de convencê-la de que é mais uma das mentiras de Jerônimo. Josefina liga para Roberta e diz à filha que nem pense em traí-la. Roberta senta nojo de si mesma por ser tão parecida com a mãe, mas mesmo assim conta em detalhes tudo que está acontecendo na casa de Regina e promete que não permitirá que Renata lhe roube o amor de Regina.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 27/01



Elisa esquece de comprar comida para os alunos, e as crianças ficam revoltadas. O inspetor Severo chega ao colégio no momento da bagunça das crianças na cozinha; sua missão é aprovar ou não as condições e estruturas do colégio. Pilar e Gabriel se unem para salvar o colégio. Felipe tenta arruinar a vistoria do inspetor. Thomas questiona Betina sobre o motivo de não assumirem o namoro, mas Betina tem medo de magoar Cristina.

TERÇA-FEIRA, 28/01



César atende dois clientes, um casal, que discutem sobre os cuidados do cachorro, e acaba fazendo uma sessão de terapia com eles. Dalete retorna ao colégio, exclusivamente para ajudar a melhorar a imagem da instituição diante do inspetor.

Pilar e Dalete exaltam Norma perante o inspetor. Após verificar o sistema de ensino e a estrutura do colégio, Severo aprova a inspeção. Thomas e Betina se beijam e são flagrados por Cristina. Preocupada, Betina decide contar para Cristina que está namorando Thomas.

QUARTA-FEIRA, 29/01



O inspetor Severo questiona Norma sobre a MC Normaliza e sua carreira de rap. Em conversa com Cristina, Betina diz que a amiga nunca afirmou que gostava de Thomas, e Cristina revela que Betina mentiu sobre os sentimentos em relação a ele. Norma recontrata Dalete e demite Pilar, alegando que a professora desobedeceu a suas ordens.

QUINTA-FEIRA, 30/01



Thomas segue o conselho de César e decide terminar com Betina. No colégio, os alunos fazem uma greve de fala e fome pela demissão de Pilar, o que incomoda Norma. Thomas se declara para Cristina, mas ela reage surpresa e, em um momento de irritação, o repreende.

Cristina diz a Betina que elas precisam se valorizar; as duas se desculpam. Antes de Pilar ir embora do colégio, Norma pede que ela solicite às crianças que parem com o protesto. Shirley e Wanda avisam aos pais dos alunos que Pilar foi demitida.

SEXTA-FEIRA, 31/01



Pilar diz a Gabriel que deseja voltar para sua cidade. Norma manda Elisa pesquisar algo errado que Pilar tenha feito no passado. Gabriel se despede de Pilar na rodoviária e diz que vai sentir muito a falta dela. César contrata Thomas como novo funcionário do Pet Shop Bolhas & Bolhas, o que irrita Betina e Cristina. Elisa informa a Gabriel que Norma está recebendo diversas ligações dos pais insatisfeitos com a demissão de Pilar.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 244 – segunda, 27 de janeiro



José é surpreendido novamente com a atitude ousada de Neferíades. Sheshi arrisca sua vida. Adurrá sente ódio por ser rejeitado.

Capítulo 245 – terça, 28 de janeiro



Uma mensagem surpreende o faraó. Neferíades arma um plano cruel contra José. Asenate chora por uma grande perda.

Capítulo 246 – quarta, 29 de janeiro



Potifar explode contra José. O filho de Israel recebe uma visita divina. Sheshi percebe que está fora de si. José se espanta com as palavras de Teruel.

Capítulo 247 – quinta, 30 de janeiro



José é enganado por Lúcifer. Neferíades vai ao encontro de José.

Capítulo 248 – sexta, 31 de janeiro



Asenate e Abumani são surpreendidos durante a tentativa de fuga.

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 72 – Segunda-feira



Maristela e Juliano acusam Beatriz e Carmem de impostoras. Bia passa mal. Anita desconfia de que Nelson está envolvido no sumiço de Laika. Maristela, Zélia e Juliano tentam convencer Clarice de que Beatriz mente. Orlando observa Ana Maria. Maristela se preocupa com Arlete. Eugênio e Violeta se despedem de Raimundo. Jacira encontra Laika. Beatriz e Carmem procuram Clarice.



Capítulo 73 – Terça-feira



Clarice expulsa Beatriz e Carmem de sua casa. Maristela e Juliano ameaçam Zélia. Bia garante a Ronaldo que descobrirá as intenções de Beatriz. Alfredo reconhece Laika. Beto protege Beatriz de jornalistas. Carmem tem uma ideia para provar a Clarice que Beatriz diz a verdade. Nelson assume que foi ele que soltou Laika.

Lígia provoca Clarice. Beto sonda Raimundo sobre o passado dos Alencar. Bia volta para casa. Eugênia cai na armadilha de Jacira. Anita pede o desquite a Nelson. Arlete comenta com Beatriz que Bia pode ser sua neta. Basílio chantageia Juliano.



Capítulo 74 – Quarta-feira



Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.



Capítulo 75 – Quinta-feira



Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo. Eugênia diz a Celeste que reconquistará Guto. Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Guto nega o presente de Eugênia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.



Capítulo 76 – Sexta-feira



Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Guto rejeita Eugênia. Jacira garante a Alfredo que Eugênia e Topete ainda serão um casal. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa. Maristela aprova Flora.

Topete é contratado para o programa de Alfredo. Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.



Capítulo 77 – Sábado



Flora se apresenta a Arlete como Raquel. Teresa pede segredo a Alfredo sobre o possível desquite dos dois. Maristela se preocupa com a rebeldia de Clarice. Carmem sugere que Beatriz peça a Basílio o dossiê contra Juliano. Teresa desabafa com Olga.

Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. Juliano ameaça Basílio. Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis. Beatriz recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca. Carlito escreve para Érico.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 103 – Segunda-feira



Tati e Madalena iniciam uma briga. Violeta aceita que Cacá e Jô treinem Chico. Doralice expulsa Osmar do hospital. Belisa se emociona ao lembrar do passado. Alberto sugere que Edson faça terapia. Sidney tenta conversar com Cida. Osmar se desespera ao saber que pode ser preso se Doralice o denunciar. Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson.

Ana Lúcia ouve Chico falando com Cacá sobre seu desejo de se tornar capanga. O médico explica para Violeta como será o exame que fará em Cacá. Edson conversa com Bernardo. Tati diz a Madalena que não irá depor contra Osmar, se Doralice o denunciar. Cacá pede para morar na casa de Jão.



Capítulo 104 – Terça-feira



Jão deixa Cacá ficar em sua casa. Madalena avisa a Tati que Osmar pode não ser preso se devolver o que roubou. Moreira se surpreende quando Ana Lúcia conta que Chico quer ser capanga da família Castilho. Osmar decide seguir os conselhos de Tati. Chico confessa seu amor por Cacá para Moreira. Edson aconselha Nando a lutar por Tati.

Doralice volta para casa, e Tati avisa a Osmar. Gerson se recusa a sair da academia, após saber da presença de Yuki. Nando e Tati ficam juntos. Madalena se surpreende ao saber que Cacá está morando na casa de Jão.



Capítulo 105 – Quarta-feira



Roxelle se oferece para confortar Madalena. Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. Jão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa.

Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.



Capítulo 106 – Quinta-feira



Chico tenta se explicar para Madalena. Roxelle conta para Gigi que vai jantar com Gerson. Violeta humilha Ana Lúcia. Jayme sente ciúmes de Tereza. Cida flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto. Beth vibra ao saber que Alberto e Cida decidiram ser somente amigos. Doralice conforta Madalena. A mando de Gerson, Zezito atenta contra Bernardo. O médico faz o exame de DNA em Cacá. Jão beija Madalena.



Capítulo 107 – Sexta-feira



Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar.

Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.



Capítulo 108 – Sábado



Jão revida a hostilidade contra Rosana, e Edson fica constrangido. Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida.

Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco. Jão exige que Edson faça o exame de DNA. Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 121 – Segunda-feira



Mavi é obrigado por Mércia a comunicar a todos os participantes da reunião que ela é a nova CEO do grupo Albacoa. Mércia rasga o contrato com o suposto grupo canadense e demite Volney. Fátima comunica a Berta que Ísis foi presa e condenada por estelionato em sua juventude.

Berta decide fazer o teste de DNA em Tomás. Volney e Mércia discutem. Robson conta a Gael sobre a gravidez de Fátima. Luma flagra Volney e Meg na casa de Viola. Mércia conta a Mavi que Volney está mancomunado com Viola. Luma desconfia de Mércia.

Capítulo 122 – Terça-feira



Mavi resiste a acreditar que Viola esteja aliada a Volney. Viola afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá. Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho.

Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele. Mércia mostra a Mavi um vídeo, comprovando que Viola armou um golpe contra o filho. Mavi confronta Viola.

Capítulo 123 – Quarta-feira



Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta.

Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.

Capítulo 124 – Quinta-feira



Mavi pede perdão a Luma. Daniel tenta tranquilizar Michele. Viola se preocupa com a falta de notícias de Volney. Marcel e Rodhes ficam surpresos com a decisão de Viola de continuar a trabalhar no Violeta. Ísis pede ajuda de Leidi para executar seu plano. Luma se surpreende ao ver Viola, e as duas discutem. Ao ser demitida por Mércia, Viola a confronta pelo sumiço de Volney.

Capítulo 125 – Sexta-feira



Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney. Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia. Fátima procura Gael e se surpreende ao ver Robson no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.

Capítulo 126 – Sábado



Luma pede ajuda a Mavi em relação a Mérca. Fátima enfrenta Robson, ao perceber a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael. Viola afirma aos amigos que precisa encontrar Filipa. Diana diz a Hugo que pressente que algo grave aconteceu a Volney. Sirlei ameaça Ísis e Leidi. Luma fica intrigada com o sumiço de Volney.

Rodhes descobre que a mãe de Filipa está internada em um hospital em São Paulo. Luma se espanta ao saber por Berta que a mãe possuía obras de arte valiosas.