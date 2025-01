Última edição do "Perambulando" acontece neste domingo (26) no Recife Antigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reúne apresentações gratuitas de grupos culturais de Pernambuco e celebra as tradições locais, a partir das 16h, no Marco Zero

O Marco Zero do Recife será palco, neste domingo (26), da última edição do projeto “Perambulando”, evento gratuito que celebra a cultura popular de Pernambuco, promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer do Governo do Estado.

O projeto, que acontece desde dezembro de 2024, tem atraído turistas e visitantes ao Recife Antigo nos domingos.

Mantendo o horário e o local que já se tornaram tradicionais, o evento começa com a concentração às 16h no Armazém 13, na Avenida Alfredo Lisboa. Às 17h, o cortejo segue rumo ao Marco Zero, com atrações como o Boi Tira Teima, os Bonecos Gigantes de Lulinha, a Cia Brasil por Dança e o Maracatu Nação Tigre, em uma verdadeira festa cultural.

O secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, destacou a relevância do evento.

“O ‘Perambulando’ promove a integração da cultura popular à rotina da cidade, valorizando artistas locais e proporcionando experiências únicas aos turistas. Encerramos este ciclo com orgulho do que construímos", afirmou.