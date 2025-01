Resumo das Novelas, 29/01: Ezequiel pede ajuda para não cumprir a ordem de matar Aurora, em Quando Me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esta semana garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Roberta tem medo de voltar para a mansão e encontrar Josefina. Regina insiste para que fique em sua casa. Renata também é benvinda para que possa cuidar da irmã. Ezequiel pede ajuda a Lázaro para não cumprir a ordem de Augusto de matar Aurora. Lázaro leva Aurora para longe do povoado e Ezequiel diz a Augusto que cumpriu suas ordens.

El conta que jogou o corpo no mar e como prova entrega a ele o relógio que ela usava. Karina descobre que Lázaro foi embora com Aurora e desconfia que existe algo entre eles e, por isso, ele adiou o casamento. O padre diz a ela que não existe ninguém mais fiel que Lázaro. Josefina dá dinheiro a Raquel para que entregue uma carta a Roberta.

Roberta chantageia Renta para que se afaste de Jerônimo, fazendo-a acreditar que seus filhos poderiam herdar a maldade da avó. Ela também entra em contato com Augusto e pede que venha para a capital para ajudá-la a separar Jerônimo e Renata. Regina recebe o resultado do exame de DNA onde fica provado que Roberta é sua filha.

(21h05) A Caverna Encantada



O inspetor Severo questiona Norma sobre a MC Normaliza e sua carreira de rap. Em conversa com Cristina, Betina diz que a amiga nunca afirmou que gostava de Thomas, e Cristina revela que Betina mentiu sobre os sentimentos em relação a ele.

Norma recontrata Dalete e demite Pilar, alegando que a professora desobedeceu a suas ordens.

RECORD – CANAL 9

Gênesis



Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre Portuguesa x São Paulo pelo Campeonato Paulista de Futebol.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria.

Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

(19h40) Volta Por Cima



Roxelle se oferece para confortar Madalena. Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. Jão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa.

Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.

(21h20) Mania de Você



Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta.

Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.