Morre o artista plástico recifense Carlos Pragana, aos 72 anos

Morreu, nesta quarta-feira (29), o artista plástico Carlos Pragana, aos 72 anos. Segundo fontes próximas do artista, ele enfrentava um câncer, e morreu por complicações da doença.

O sepultamento será nesta quinta-feira (30), as 10h, e a cremação está marcada para 14h no Morada da Paz.

A filha mais nova do artista, Camila Pragana, falou do sentimento da família em relação à perda. "Ninguém nem tem forças para conseguir colocar em palavras o que a gente está sentindo", lamentou.

Para ela, o que fica do pai é o orgulho pelo legado que deixou: "Ele conseguiu realmente uma coisa inexplicável, o legado que ele deixou para a gente, para a família, para Pernambuco, para o mundo, realmente é muito orgulho que a gente sente dele".

Além de Camila, Carlos Pragana deixou a filha mais velha, Mariana, e a esposa, Maria do Carmo Freire Pragana.

Trajetória

Nascido no dia 5 de abril de 1952, no Recife, o artista plástico trabalhava com pinturas, esculturas, colagens, desenhos, entre outros.

Pragana começou na arte desde pequeno de forma autodidata; aos 14, foi convidado para expor seus desenhos em tinta água na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB-Recife).

Depois de 21 anos como pintor, o artista parou o trabalho por um tempo e se dedicou a outras atividades, voltando a pintar apenas aos 46, 11 anos depois. Carlos dedicou a vida às artes plásticas trabalhando em um ateliê no bairro do Pina, no Recife, produzindo e expondo suas obras no local.

Para artistas como Francisco Brennand (1927-2019), que o considerava um amigo, Carlos Pragana foi um dos maiores gênios das artes brasileiras.

“Um dos aspectos curiosos da pintura de Pragana é que, apesar da sua extrema ousadia, ele continua um pintor figurativo, embora a maior parte de suas figuras totêmicas, humanizadas ou animalizadas, estejam aprisionadas por um grafismo carbonário, isto é, revolucionário, porquanto, inusitado”, escreveu Brennand, em texto sem data publicado no site oficial do artista.

