Resumo das Novelas, 30/01: Thomas decide terminar com Betina, em A Caverna Encantada

No capítulo desta quinta-feira (30), que vai ao ar às 21h05, os alunos fazem uma greve de fala e fome pela demissão de Pilar, incomodando Norma

Esta quinta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Augusto está de viagem marcada para a capital, mas não pode embarcar por causa de uma forte gripe. Karina está desolada pois acredita que há algo entre Lázaro e Aurora. Adriana diz a César que decidiu ficar com Matias.

A notícia faz o rapaz sentir um mal-estar e ele desmaia. Renata e Jerônimo estão muito apaixonados e ele jura que já terminou seu relacionamento com Marina. Marina confidencia a Elza que está grávida.

(21h05) A Caverna Encantada



Thomas segue o conselho de César e decide terminar com Betina. No colégio, os alunos fazem uma greve de fala e fome pela demissão de Pilar, o que incomoda Norma. Thomas se declara para Cristina, mas ela reage surpresa e, em um momento de irritação, o repreende.

Cristina diz a Betina que elas precisam se valorizar; as duas se desculpam. Antes de Pilar ir embora do colégio, Norma pede que ela solicite às crianças que parem com o protesto. Shirley e Wanda avisam aos pais dos alunos que Pilar foi demitida.

RECORD

(21h45) Gênesis



José é enganado por Lúcifer. Neferíades vai ao encontro de José.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo. Eugênia diz a Celeste que reconquistará Guto.

Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Guto nega o presente de Eugênia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.

(19h40) Volta Por Cima



Chico tenta se explicar para Madalena. Roxelle conta para Gigi que vai jantar com Gerson. Violeta humilha Ana Lúcia. Jayme sente ciúmes de Tereza. Cida flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto.

Beth vibra ao saber que Alberto e Cida decidiram ser somente amigos. Doralice conforta Madalena. A mando de Gerson, Zezito atenta contra Bernardo. O médico faz o exame de DNA em Cacá. Jão beija Madalena.

(21h20) Mania de Você



Mavi pede perdão a Luma. Daniel tenta tranquilizar Michele. Viola se preocupa com a falta de notícias de Volney. Marcel e Rodhes ficam surpresos com a decisão de Viola de continuar a trabalhar no Violeta.

Ísis pede ajuda de Leidi para executar seu plano. Luma se surpreende ao ver Viola, e as duas discutem. Ao ser demitida por Mércia, Viola a confronta pelo sumiço de Volney.