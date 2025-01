Horóscopo, 31/01: se abra para o romance e diminua as expectativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (31). O dia promete oportunidades para o amor, mas é preciso controlar as expectativas

Veja as previsões para o seu signo e como aproveitar as energias do universo nesta sexta-feira (31).



ÁRIES

O desejo de diminuir um pouco o ritmo e ficar no seu cantinho tem tudo para crescer nesta sexta. Mas se não pode se dar a esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente!

À tarde, as estrelas avisam que pode ter problemas se falar mais do que deve. Astral de mistério anima a paquera, mas invista com cautela naquele crush que não conhece direito.

COR: VIOLETA

PALPITE: 57, 30, 39

TOURO

Sextou, bebê, e você começa o dia com mil ideias para colocar em prática no trabalho. Depois do almoço, é melhor fazer uma pesquisa primeiro para não perder dinheiro investindo em algo duvidoso.

As amizades também ganham destaque e prometem momentos divertidos, mas não misture dinheiro nesse lance. No romance, há sinal de sintonia com o par.

COR: VERMELHO

PALPITE: 27, 46, 45

GÊMEOS

Nesta sexta, a carreira segue concentrando boa parte da sua atenção e o seu esforço pode ser reconhecido. Compartilhe as suas ideias e vai colher bons frutos mais tarde.

Sua popularidade será sua melhor arma para movimentar as coisas na conquista e vão chover contatinhos à noite.

COR: CINZA

PALPITE: 49, 59, 22

CÂNCER

No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava.

Mas, à tarde, seu maior desafio será manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha. Sair da rotina e dar uma volta por aí à noite agita as coisas na paquera. Nem a distância será um problema se está a fim de alguém!

COR: AZUL

PALPITE: 45, 12, 36

LEÃO

A sexta começa com algumas mudanças inesperadas, Leão, mas tudo indica que serão positivas. O astral é favorável para fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais.

O trabalho passa por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível. O desejo tem tudo para crescer e a química com o par vai causar inveja.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 20, 56, 45

VIRGEM

Os relacionamentos seguem protegidos nesta sexta e você conta com mais disposição para interagir com os outros. No trabalho, pode surgir disputa com os colegas ou concorrência por uma nova vaga.

Se o seu coração está livre, você vai buscar estabilidade, mas diminua as expectativas.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 24, 26, 53

LIBRA

Sextou, bebê, mas a maior parte da sua atenção tem tudo para se voltar para o trabalho logo cedo. Você vai precisar de pique extra para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência.

Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites. A paquera tem chance de dar certo se está a fim de alguém que encontra sempre.

COR: VERDE

PALPITE: 53, 06, 17

ESCORPIÃO

Nesta sexta, a Lua segue linda em seu paraíso astral e o dia começa com um astral mais leve, Escorpião.

Explore sua criatividade e mantenha o foco no trabalho se quiser fechar a semana numa boa.Seu charme está on e a previsão é de chuva de contatinhos hoje, já que estará irresistível.

COR: DOURADO

PALPITE: 19, 10, 21

SAGITÁRIO

No serviço, seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas, já que será difícil alguém atrapalhar a sua concentração hoje.

Mas nem tudo será perfeito à tarde e você precisa deixar a teimosia de lado se quiser manter a paz na vida familiar. Um amor antigo pode jogar areia nos seus planos de conquista.

COR: PRETO

PALPITE: 45, 43, 36

CAPRICÓRNIO

Sextou, bebê, e você começa o dia dando um show na hora de se expressar. Mas também pode pintar mal–entendido à tarde se não prestar atenção nas tarefas, então evite se distrair.

À noite, seu jeito animado tem tudo para conquistar admiradores e um bom papo será a melhor maneira de fisgar aquele crush.

COR: ROSA

PALPITE: 20, 02, 47

AQUÁRIO

Tudo o que envolve dinheiro ou posses conta com good vibes nesta manhã, Aquário. Mas as finanças pedem um cuidado maior à tarde e o risco de gastar mais do que pode é real oficial.

Ainda bem que dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheiro até o final do expediente, A sua busca por estabilidade pode restringir um pouco os candidatos na paquera.

COR: LARANJA

PALPITE:12, 19, 10

PEIXES

A Lua segue em seu signo e garante que você começa esta sexta com muito pique para correr atrás dos seus interesses, Peixes!

Aproveite para colocar assuntos pessoais em ordem, mas procure ser mais flexível em alguns pontos.

No serviço, confie no seu taco e siga em frente sem dar bola para os invejosos de plantão. O romance conta com a proteção das estrelas.

COR: AMARELO

PALPITE: 09, 18, 36

