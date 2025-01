Resumo das Novelas, 31/01: Adriana conta a Renata que está saindo com Matias, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No capítulo desta sexta-feira (31), que vai ao ar às 14h15, Roberta não aprova que Renata se reconcilie com Jerônimo pois é noiva de Augusto

Esta sexta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Augusto ouve quando Marina diz que espera um filho de Jerônimo. Roberta não aprova que Renata se reconcilie com Jerônimo pois é noiva de Augusto. Gonçalo conta a Matias, Honório e Constanza que Roberta e Renata estão vivendo com Regina. Inês diz a Regina que Renata parece mais sua filha que Roberta. Marina diz ao padre que não se arrepende de ter se apaixonado por Jerônimo.

Adriana conta a Renata que está saindo com Matias. Josefina, que é fugitiva, entra em contato com Roberta pela internet e ouve quando Regina presenteia a filha com uma medalha. Josefina diz a Roberta que matou Rafael por que ela planejava fugir com ele. Josefina também atacou Constanza, que assim como Matias, tem certeza que Roberta não é filha de Regina.

Carlos informa Jerônimo que o Dr. Álvaro se transferido de presídio para garantir sua integridade. Renata se encontra com Augusto e ele, mais uma vez, diz que a ama. Renata desconversa quando Augusto diz que a ama. Depois ele procura Roberta e decide contar a Renata que Marina espera um filho de Jerônimo.

Renata acredita que Jerônimo ainda não saiba da gravidez de Marina, mas Augusto trata de convencê-la de que é mais uma das mentiras de Jerônimo. Josefina liga para Roberta e diz à filha que nem pense em traí-la. Roberta senta nojo de si mesma por ser tão parecida com a mãe, mas mesmo assim conta em detalhes tudo que está acontecendo na casa de Regina e promete que não permitirá que Renata lhe roube o amor de Regina.

(21h05) A Caverna Encantada



Pilar diz a Gabriel que deseja voltar para sua cidade. Norma manda Elisa pesquisar algo errado que Pilar tenha feito no passado. Gabriel se despede de Pilar na rodoviária e diz que vai sentir muito a falta dela.

César contrata Thomas como novo funcionário do Pet Shop Bolhas & Bolhas, o que irrita Betina e Cristina. Elisa informa a Gabriel que Norma está recebendo diversas ligações dos pais insatisfeitos com a demissão de Pilar.

RECORD

(21h45) Gênesis



Asenate e Abumani são surpreendidos durante a tentativa de fuga.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Guto rejeita Eugênia. Jacira garante a Alfredo que Eugênia e Topete ainda serão um casal. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa.

Maristela aprova Flora. Topete é contratado para o programa de Alfredo. Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.

(19h40) Volta Por Cima



Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa.

Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.

(21h20) Mania de Você



Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney. Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia.

Fátima procura Gael e se surpreende ao ver Robson no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.