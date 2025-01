Horóscopo, 01/02: Vênus e Netuno prometem gratas surpresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fevereiro chega trazendo boas vibrações para todos os signos, e com a influência de Vênus e Netuno, o amor e as finanças estarão em destaque.

Enquanto alguns signos poderão viver momentos intensos na paixão, outros podem se surpreender com uma grana extra. Quer saber o que o horóscopo reserva para você? Confira as previsões!

ÁRIES

O novo mês começa com um astral bem maneiro e a Lua escondidinha no signo anterior ao seu pode deixar o sabadão meio preguiçoso.

Boas novidades estão previstas para as finanças e uma grana que nem espera pode entrar. No lado amoroso, confie em suas táticas de sedução.

COR: VERMELHO

PALPITE: 18, 36, 25

TOURO

Vocês entram em fevereiro com tudo e recebem sinal verde das estrelas para realizar sonhos e esperanças.

Se você tem planos especiais para o sabadão, pode se preparar porque hoje o clima tá maravigold e as coisas vão fluir do jeitinho que você espera. No amor, você vai ocupar o centro das atenções com o par romântico.

COR:VERDE

PALPITE: 40, 22, 59

GÊMEOS

Sonhando em sabadar com boas notícias, geminianjo? Então pode comemorar porque os astros capricharam no cenário.

No lado material, assuntos vantajosos envolvendo dinheiro prometem ter melhorias. Os assuntos do coração podem permanecer em segundo plano durante o dia, mas pegam fogo à noite e seu destino é fazer sucesso.

COR: AZUL

PALPITE: 47, 61, 38

CÂNCER

Fevereiro começa todo trabalhado na maravilhosidade e ótimas novidades estão previstas.

Se quer realizar uma viagem ou passeio diferente, pode pular da cama mais cedo e cuidar dos preparativos porque tudo deve acontecer do jeitinho que imagina. Nos assuntos do coração, Vênus e Netuno prometem gratas surpresas.

COR: MARROM

PALPITE: 53, 08, 44

LEÃO

Sabadão chegando e as estrelas revelam que você pode ter mil coisas pra fazer, mas não esquenta porque tudo deve fluir como espera, bebê!

No lado financeiro, boas energias estarão no comando e seu dom para negociar vai ficar tinindo. Agora, é na paixão que as vibes mais generosas devem marcar presença, já que sua sensualidade será um arraso.

COR: AMARELO

PALPITE: 21, 39, 01

VIRGEM

O novo mês começa com boas energias e as estrelas dão apoio total para os seus planos, meu cristalzinho!

Agora, o ponto alto do sabadão será o relacionamento com as pessoas próximas: o convívio com parentes, amigos e o mozão deve reservar momentos especiais.

Vênus e Netuno garantem que hoje as chances de se dar bem no amor são ótimas.

COR: BRANCO

PALPITE: 11, 36, 29

LIBRA

Fds a toda, início de mês e você quer mais é aproveitar a vida, minha consagrada? Tá certinha, mas não faça corpo mole e cuide logo dos deveres, assim vai sobrar mais tempo para se divertir por aí.

No lado amoroso, o dia promete muitas emoções com o coraçãozinho aproveitando as boas vibes.

COR: LILÁS

PALPITE: 11, 61, 07

ESCORPIÃO

Se tem um signo que tirou a sorte grande hoje é o seu, escorpiãozinho! É que a Lua brilha linda, leve e solta em seu paraíso e só faz aspectos positivos com os astros, anunciando um início de mês perfeito sem defeitos.

A diversão está garantida e o dia deve proporcionar gratas surpresas nas relações pessoais e afetivas. Seus encantos vão ficar irresistíveis nos assuntos do coração.

COR: PRETO

PALPITE: 53, 24, 17

SAGITÁRIO

Vai com força, foco e fé, Sagita! Fevereiro chega cheio de promessas boas e o astral está redondinho para você ir atrás de antigos sonhos.

Tudo indica que vai contar com excelentes estímulos para realizá-los. A saúde recebe um bom reforço e o mês começa com alta vitalidade. No amor, seu carisma vai ficar no modo turbo.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 24, 51, 33

CAPRICÓRNIO

Discrição é a marca do seu signo e não é tão fácil se abrir com os outros, mas hoje os astros ativam sua comunicação e deixam seu jeito bem mais descontraído.

Você já vai entrar no novo mês com ótimas vibes nos contatos e pode ter muito a ganhar. No amor, Vênus e Netuno prometem surpresas deliciosas.

COR: MAGENTA

PALPITE: 09, 45, 03

AQUÁRIO

Fevereiro começa com os astros mandando um baita impulso para você lucrar e tirar o pé da lama, bebê!

Além de contar com muita habilidade para lidar com seus recursos, também pode se valer do seu jeito inventivo e inovador para ganhar dinheiro. No lado amoroso, as maiores surpresas vão rolar e a noite deve reservar emoções intensas.

COR: VIOLETA

PALPITE: 23, 04, 59

PEIXES

Sabadou, fevereiro começou e você vai contar com todo incentivo do céu para ir atrás do que quer, peixinha!

A Lua segue o baile em seu signo, sorri para os astros e realça as suas principais características. Na paixão, Vênus e Netuno deixam seus encantos no auge, sinal de que você vai atrair um clima de sedução num piscar de olhos.