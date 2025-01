Prévias de Carnaval 2025: Confira a programação de eventos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir da próxima segunda-feira (3), o Recife inicia suas prévias carnavalescas, que seguem até o dia 26 de fevereiro, quando o gigante Galo da Madrugada será erguido na ponte Duarte Coelho, marcando a preparação para o Carnaval, que começa oficialmente no dia 27 de fevereiro. Com eventos distribuídos por toda a cidade, há opções de prévias para todos os públicos.

O primeiro evento da programação, na segunda (3), será o ensaio do Tumaraca – Encontro de Nações, com o Maracatu Cambinda Estrela, na Campina do Barro, a partir das 18h. O evento será realizado na rua Doutor Elias Gomes, 420.

Nos dias seguintes, o Tumaraca continua com apresentações na sede do Porto Rico, no Pina, na quarta (5), e no Alto José do Pinho, na quinta (06).

Também no dia 6 de fevereiro, o Teatro do Parque recebe a primeira eliminatória do concurso de Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2025, que terá início às 20h. Na ocasião, os candidatos irão se apresentar ao público em uma disputa que promete ser acirrada.

Acerto de Marcha - Prévias de carnaval - Hélia Scheppa - PCR Imagem

A programação continua na sexta-feira (7), no Pátio de São Pedro, onde será retomada a tradicional disputa de marcha de blocos líricos, com os grupos demonstrando a força da música e do frevo no Quartel General do Frevo.

No domingo (9), será celebrado o Dia do Frevo com o cortejo “Entardecer dos Passistas”. A partir das 16h, dançarinos irão percorrer as ruas do bairro do Recife, em uma homenagem ao ritmo que é símbolo da cidade.

Programação completa das prévias de carnaval 2025

Confira abaixo a programação completa das prévias carnavalescas de 2025 no Recife:

A Prefeitura informa que programação está sujeita a alterações, acréscimos de atrações ou trocas de datas, que serão previamente comunicadas à imprensa.

Datas das prévias do Carnaval 2025

Data Hora/Início Local Evento 03/02 (Segunda) 17h Cambinda Estrela, Rua Doutor Elias Gomes, N 420 - (Chão De Estrelas) Campina Do Barreto Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 05/02 (Quarta) 17h Porto Rico, Rua Enrico Vitrúvio N 484 - Pina Próximo Ao Banhista Do Pina Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 06/02 (Quinta) 20h Teatro Do Parque Concurso Rei E Rainha: Primeira Eliminatória 06/02 (Quinta)

17h Estrela Brilhante Do Recife, Rua Severino Bernadino Perreira - Próximo Ao Caldinho Do Biu (Alto José Do Pinho) Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 06/02 (Quinta)

17h Pátio De São Pedro Encontro De Baques De Caboclinhos E Índios 07/02 (Sexta)

17h Rua Da Moeda Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 07/02 (Sexta) 17h Pátio De São Pedro Acerto De Marcha 08/02 (Sábado) 17h Pátio De São Pedro Acerto De Marcha 09/02 (Domingo)

17h Pátio De São Pedro Concurso De Porta Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira 09/02 (Domingo) 16h Cortejo Da Rio Branco Ao Pátio De São Pedro Entardecer Dos Passistas (Dia Do Frevo) 10/02 (Segunda)

15h Raízes De África, Largo Da Bomba Do Hemetério, Rua Chã De Alegria, Ao Lado De Gil Do Peixe Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 10/02 (Segunda)

17h Pátio De São Pedro Concurso De Porta Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira 11/02 (Terça)

18h Pátio De São Pedro Terça Negra Especial 11/02 (Terça)

17h Encanto Do Pina, Rua Osvaldo Machado N 504 - Pina Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 12/02 (Quarta)

17h Encanto Da Alegria, End:Largo Da Mangabeira Ao Lado Do Bar Do Meninão Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 12/02 (Quarta)

17h Pátio De São Pedro Concurso De Passistas 13/02 (Quinta)

17h Pátio De São Pedro Concurso De Passistas 14/02 (Sexta)

17h Rua Da Moeda Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 14/02 (Sexta)

20h Pátio De São Pedro Final do Concurso Rei E Rainha 15/02 (Sábado)

16h Aurora/Rua Da Aurora, S/N Aurora Dos Carnavais 15/02 (Sábado)

17h Estrela Dalva, Rua Pinheiro, 02 - Joana Bezerra. ( Em Frente Ao Compaz Dom Hélder Câmara) Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 16/02 (Domingo)

16h Aurora/Rua Da Aurora, S/N Aurora Dos Carnavais 18/02 (Terça)

17h Tupinambá, Rua Erundina De Negreiros, Em Frente A Loja Tmav No Largo Da Oficina De Pai Veio. Córrego Do Jenipapo Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 18/02 (Terça)

18h Pátio De São Pedro Terça Negra Especial 19/02 (Quarta)

20h Teatro Do Parque Concurso De Fantasia 19/02 (Quarta)

18h Cais Da Alfândega Cena Peixinhos 20/02 (Quinta)

17h Leão Da Campina, Rua Empresário Ricardo Brennand Nº 5 Ur 4 Ibura Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 20/02 (Quinta)

17h Cais Da Alfândega Festival Hip Hop 20/02 (Quinta)

18h Pátio De São Pedro Oyá Alexé (Quinta Nagô) 21/02 (Sexta)

17h Pátio De São Pedro Acerto De Marcha 21/02 (Sexta)

17h Rua Da Moeda Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 21/02 (Sexta)

16h Cais Da Alfândega Festival Pré-Amp 22/02 (Sábado) 16h Cais Da Alfândega Festival Pré-Amp 22/02 (Sábado)

19h Classic Hall 59º Baile Municipal do Recife 22/02 (Sábado)

17h Pátio De São Pedro Acerto De Marcha 23/02 (Domingo)

17h Praça Do Arsenal Palco Frei Caneca 23/02 (Domingo)

17h Cais Da Alfândega Festival Pré No Reggae 23/02 (Domingo)

16h Rua Da Aurora Bloco Maluco Beleza 24/02 (Segunda)

17h Praça Do Arsenal Cortejo De Agremiações E Blocos Afros 25/02 (Terça)

14h Classic Hall Baile Municipal Da Pessoa Idosa 25/02 (Terça)

18h Pátio De São Pedro Terça Negra Especial 25/02 (Terça)

17h Praça Do Arsenal Encontro De Caboclinhos E Índios 25/02 (Terça)

20h Praça Do Arsenal Encontro Dos Mestres E Mestras Do Maracatu Baque Virado 26/02 (Quarta)

20h Marco Zero Ensaio Geral Das Nações De Maracatu (Tumaraca) 26/02 (Quarta)

14h Ponte Duarte Coelho Subida Do Galo 26/02 (Quarta)

16h Praça Do Arsenal Bloco Nem Com Uma Flor 26/02 (Quarta)



17h Praça Do Arsenal Desfile De Agremiações Itinerante (Rua Da Moeda, Rua Da Guia, Arsenal e Rua Bom Jesus)

