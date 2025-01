Casa Estação da Luz, em Olinda, terá prévias em todo o mês de fevereiro; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação começa com edição da CasaBloco, com Roberta Sá, e segue com Juliana Linhares, Mariana Aydar, Joyce Alace, Mãe Ana, Almério e mais

A Casa Estação da Luz, também conhecida como "Casa de Alceu Valença", no Carmo, no Sítio Histórico de Olinda, inicia neste sábado (1º) a sua programação de prévias.

A programação começa com uma edição da festa CasaBloco, que recebe as DJs pernambucanas Lala K e Allana Marques e o frevo da Orquestra do Maestro Oséas, comandante do bloco olindense "Macuca".

No domingo, (2), a festa continua tendo como principal atração a sambista Roberta Sá. Juba, Ylana e Gizelle Dias completam a grade. A casa abre às 15h, mas os shows começam às 17h.

Ensaios da Casa Estação da Luz

As demais festas ocorrem em todos os domingos de fevereiro, sob a regência do Maestro Spok e sua Frevo Orquestra.

Os outros dias de ensaios contam com nomes como Juliana Linhares, Flaira Ferro, PC Silva, Mariana Aydar, Joyce Alane, Mãe Ana e Almério. Você confere a lista completa no final da matéria.

"Fazer os ensaios na Estação da Luz é como pisar num solo sagrado do frevo e da cultura pernambucana. Um lugar que traz a força espiritual da cultura", diz Spok.

"No dia 2, além da grande Roberta Sá, com quem devemos fazer um passeio pelo samba, pela gafieira, pela cultura de Carnaval do Brasil, recebo até minha filha, a cantora Ylana Queiroga", apontou Spok.

Ingressos

Nos dias oficiais de carnaval, a casa também terá funcionamento como ponto de apoio, incluindo atrações gastronômicas e musicais durante os intervalos dos blocos que passam pelas ladeiras.

Os ingressos já estão disponíveis para venda via Sympla.

Programação de ensaios da Casa Estação da Luz:

DIA 02.02

CasaBloco na Estação da Luz com:

- Roberta Sá

- Juba

- Ylana

- Gizelle Dias



DIA 09.02

- Juliana Linhares

- Josyara

- Martins

- Flaira Ferro

- PC Silva



DIA 16.02

- Mariana Aydar

- Isadora

- Juzé

- Joyce Alane



DIA 23.02



- MãeAna

- Bem Gil

- Almério

- Bruna Alimonda



Programação de carnaval da Casa Estação da Luz:

SÁBADO 01.03

- Coco da Liberdade

- Maracatu Nação Camaleão

- Marys do samba

- Orquestra de Frevo Maestro babá



DOMINGO 02.03

- Mestre Ana Lucia

- Samba Soul Delas

- Samba do Zé Pretinho

- Orquestra de Frevo Maestro Oséas Leão



SEGUNDA 03.03

- Coco da Liberdade

- Maracatu Nação Camaleão

- Samba do Zé Pretinho

- Orquestra de Frevo Maestro Oséas Leão



TERÇA 04.03

- Mestre Ana Lucia

- Samba Soul Delas

- Lavinia Canta Moraes com participações de OTTO e Jader

- Orquestra de Frevo Maestro Babá com o desfile do Urso do Bicho Maluco Beleza

SERVIÇO

Ensaios de Carnaval da Casa Estação da Luz

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

Quando: Todos os domingos de fevereiro, com abertura da casa às 15h, início da apresentação às 17h e fechamento da casa às 22h.

Quanto: primeiro lote por R$ 60, R$ 45 (social) e R$ 30 (meia), e segundo lote por R$ 80 R$ 65 (social) e R$ 40 (meia).