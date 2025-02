Resumo das Novelas, 06/02: Alzira entra em trabalho de parto, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No capítulo desta terça-feira (04), que vai ao ar às 14h15, Renata visita Marina para se certificar se Jerônimo é o pai do filho que espera

Esta quinta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Honório está preocupado por que desconfia de Roberta e tem medo que volte a fazer mal a alguém da família. César tem lapsos de memória e sofre um desmaio quando está conversando com Adriana. Matias e Adriana vão à convenção de exportadores representando as Empresas Monterrúbio.

Manuela pede ao padre que conte a Karina que seu casamento com Lázaro foi adiado por que o Dr. Álvaro está vivo. Josefina compra um revólver e jura para si mesma que desta vez não vai falhar. Renata visita Marina para se certificar se Jerônimo é o pai do filho que espera. Marina confirma mas pede a ela eu guarde segredo.

Renata trava uma batalha consigo mesma, mas decide que por motivo nenhum quer voltar a se separar de seu marido. Gonçalo diz a Honório que não sabe onde viverá com Regina depois do casamento. Honório o aconselha a não ceder a mansão para Josefina pois é uma assassina e vá viver lá com Regina.

Alzira entra em trabalho de parto. Lázaro e Karina a levam para o consultório médico. Renata chega na fazenda e conta a Jerônimo que Marina espera um filho dele.

(21h05) A Caverna Encantada



Fafá acha um absurdo Goma ocupar e disputar o mesmo tipo de negócio com ela. Betina e Cristina começam a trabalhar na Lolipopus, mas não gostam do serviço relaxado de Thomas. Shirley e Wanda ficam incomodadas por não poderem trabalhar.

César provoca meninas com uma nova oportunidade no pet shop e Betina não resiste. Lavínia quer descobrir quem sumiu com as canetinhas dela.

RECORD

(21h45) Gênesis



Sheshi passa por um aperto no palácio. Potifar faz uma importante descoberta. José interpreta os sonhos de Atarum e Shareder.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico.

Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. Nelson vê Anita beijando Alfredo. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.

(19h40) Volta Por Cima



Osmar tenta intimidar Marco. Jô e Caçapa se surpreendem com a atitude de Chico durante uma cobrança. Matias aborda Madalena. Chico mente para Cacá. Gerson convida Roxelle para um jantar em sua casa. Tati comenta com Doralice sobre a visita de Matias.

Edson tenta se aconselhar com Rosana sobre sua relação com Jão. Sidney não aceita as investidas de Beth. Roxelle chama Gigi para ir com ela ao jantar na casa de Gerson. Cida convence Madalena a comprar uma roupa para entrar na roda de jongo com ela. Jão e Silvia se encontram na convenção.

(21h20) Mania de Você



Luma descobre que Irmã Sônia sabe de tudo o que Molina fez. Viola planta uma microcâmera na entrada da casa da mãe de Filipa. Tomás desconfia que Leidi chantageava Ísis porque sabia que ele não era filho biológico de Henrique. Gael enfrenta Robson. Luma confronta Mércia.

Luma aprova a volta de Cristiano ao Violeta. Luma pressiona Irmã Sônia a contar a verdade, e a freira acaba confessando que Mércia e Molina roubaram tudo dela. Luma questiona a Irmã Sônia se Molina está vivo.