Recife celebra o Dia do Frevo com programação especial no próximo domingo (09)

No próximo domingo, 9 de fevereiro, o Recife será palco de uma grande festa para comemorar o Dia do Frevo, ritmo genuinamente pernambucano que há 118 anos anima o Carnaval e faz parte da identidade cultural do estado.

A programação inclui shows, apresentações de dança, feira carnavalesca e vivências culturais, reunindo artistas de diferentes gerações que mantêm viva a tradição frevista ao longo do ano.

A principal atração será o 1º Recife Frevo Festival, que acontece no Teatro do Parque, às 17h, com entrada gratuita. A primeira edição do evento homenageia Jota Michiles, um dos maiores compositores de frevo do Brasil, responsável por clássicos como Bom Demais, Me Segura Senão Eu Caio e Diabo Louro.

Um símbolo da cultura pernambucana



O Frevo surgiu no Recife no século XIX, como uma mistura de influências da música militar, da capoeira e das bandas populares. Sua primeira citação na imprensa aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1907, no jornal Jornal Pequeno, e essa data foi escolhida para celebrar oficialmente o Dia do Frevo.

Desde então, o ritmo ganhou reconhecimento mundial. Em 2012, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, e em 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, concedido pelo IPHAN.

Mais do que uma simples manifestação artística, o Frevo carrega a história e resistência do povo pernambucano, tendo surgido no contexto do pós-abolicionismo, em meio às tensões entre bandas militares e os recém-libertos da escravidão.

A palavra "frevo" vem de "ferver", refletindo a energia explosiva do ritmo e da dança, que exige habilidade, equilíbrio e muita disposição dos dançarinos.

1º Recife Frevo Festival



A grande novidade desta edição do Dia do Frevo é o 1º Recife Frevo Festival, um evento que pretende expandir os horizontes do ritmo para além do Carnaval. O festival conta com o apoio da Prefeitura do Recife, do Paço do Frevo e do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC).

“O festival vem para promover o diálogo e desconstruir a ideia de que o Frevo é apenas uma cultura carnavalesca feita por especialistas. Queremos mostrar que ele está presente o ano todo, movimentando a economia, a cultura e a identidade do Recife", destacou Michelle de Assumpção, coordenadora do evento.

A programação do festival contará com mais de três horas de apresentações, reunindo grandes nomes do Frevo. Entre os artistas confirmados estão Flaira Ferro, Nena Queiroga, Romero Ferro, Silvério Pessoa, Maestro Forró, Maria Flor, além de bailarinos e instrumentistas que irão trazer performances inéditas para o público.

Os ingressos para o festival serão distribuídos gratuitamente uma hora antes do evento, na bilheteria do Teatro do Parque.

Aniversário do Paço do Frevo e celebração no Marco Zero



O Dia do Frevo também marca o aniversário de 11 anos do Paço do Frevo, um dos principais centros de preservação da cultura frevista. Para comemorar, haverá uma grande apresentação da Orquestra Popular do Recife, comandada pelo Maestro Formiga, em frente ao museu.

Criada em 1975, a Orquestra Popular do Recife é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e já levou o som do Frevo para países como Alemanha, Bélgica e Cuba.

Sua apresentação será acompanhada pelos bailarinos da Companhia de Frevo do Recife, trazendo toda a energia do ritmo para o público.

Programação especial ao longo da semana



Além da grande festa no domingo, o Paço do Frevo preparou uma série de atividades gratuitas para celebrar o Frevo ao longo da semana:

Terça-feira (11) – Troca-troca de fantasias (10h às 19h)



O Paço se transforma em um barracão carnavalesco, promovendo o reaproveitamento de fantasias e adereços. Para participar, basta fazer a inscrição gratuitamente e agendar a entrega das peças até o dia 8 de fevereiro.

Quinta-feira (13) – Feira "No Corre do Frevo" (15h às 19h)



A feira valoriza o empreendedorismo feminino no setor carnavalesco, reunindo 13 marcas pernambucanas com fantasias, acessórios e adereços temáticos. Durante a feira, haverá vivências de Frevo comandadas pela passista Patrícia Fernandes, oferecendo ao público uma experiência interativa de dança.

Sábado (15) – Show "Luciano Magno Canta Moraes Moreira" (18h)



O guitarrista e compositor Luciano Magno fará uma homenagem ao baiano Moraes Moreira, interpretando clássicos como Pernambuco Meu, Vassourinha Elétrica e Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. O show faz parte da programação da exposição “Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira”, em cartaz no Paço do Frevo até o dia 28 de fevereiro.

Muito além do Carnaval



Embora o Frevo esteja tradicionalmente ligado ao Carnaval, eventos como o Recife Frevo Festival mostram que esse ritmo pode ser celebrado o ano inteiro. “A ideia é que, a cada ano, o festival possa homenagear personagens importantes para o Frevo e criar atividades que celebrem sua história e sua importância para a cultura brasileira", explicou Michelle de Assumpção.

Além de ser um símbolo do Recife, o Frevo movimenta diversos setores da economia, incluindo turismo, moda, artesanato e música. Durante o Carnaval, milhares de turistas visitam Pernambuco para acompanhar os desfiles das agremiações, que contam com orquestras de metais, passistas e bonecos gigantes.