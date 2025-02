Olinda celebra Dia do Frevo com programação especial neste domingo; veja roteiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cidade de Olinda terá uma programação especial para comemorar o Dia do Frevo, celebrado neste domingo (9). A festa será realizada no Sítio de Seu Reis, na avenida 10 de Novembro, às 14h.

O local receberá 30 barracas com exposições de artesanato, moda carnavalesca e gastronomia, além de um espaço colaborativo com produtos de agremiações locais.

A escadaria do Sítio de Seu Reis também vai apresentar ao público a instalação de 500 sombrinhas de frevo na decoração.

Para as crianças, o evento oferecerá brinquedos, pintura, slime e produção de máscaras carnavalescas. Já os adultos poderão participar de oficinas de frevo, manipulação de bonecos gigantes, adereços de carnaval e uma introdução rítmica com a Orquestra de Frevo. A festa será encerrada com um cortejo.

O evento também terá um concurso de passistas, premiando os vencedores com kits de beleza.

Prévias de Olinda deste domingo (9)

Além das festividade do Dia do Frevo, as ladeiras de Olinda receberão diversas prévias de troças, blocos e escolas de samba neste domingo (9). Veja a programação: