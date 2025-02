Carnaval 2025: Bezerros anuncia programação completa com Xand, Elba Ramalho, Dilsinho e mais. Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Foliões terão seis polos de animação, distribuídos pelas principais ruas da cidade, em grade que ainda conta com Geraldinho Lins, Lenine e Spok Frevo

Responsável pelo terceiro maior polo carnavalesco de Pernambuco, o município de Bezerros, no Agreste, divulgou a programação completa do Carnaval do Papangu 2025.

Com o tema "Ritmos que unem gerações e tradição", a festa contará com shows de nomes como Xand Avião, Almir Rouce, Elba Ramalho, Geraldinho Lins, Lenine e Spok Frevo, Maestro Forró, Marrom Brasileiro, Dilsinho, Nação Zumbi, e muito mais.

Os foliões terão seis polos de animação, distribuídos pelas principais ruas da cidade. São eles:

Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo);



Polo Mestre J. Borges (Cultural),



Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária);



Polo Ronaldo Souto Maior (São Sebastião);

Polo Zezé e Zezita (Forró do Papangu);

Polo Malvina Souto Maior (Espaço do Frevo).

Confira a programação completa:

POLO LUCAS CARDOSO (QG DO FREVO)

Sábado (01/03)

19h Orquestra Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti + Grupo Cultural Folcpopular

21h Xandy Avião

23h Tayara Andreza (partic.)

Domingo (02/03)

10h Henrique Barbosa

12h Almir Rouche

14h André Rio

16h Elba Ramalho

18h Lady Falcão

20h Geraldinho Lins

22h Lenine e Spok Frevo

Segunda-feira (03/03)

10h Maestro Forró

12h André Marreta

14h Revelação

16h Marrom Brasileiro

18h Morganna Bernardo

20h Ciel Santos

22h Dilsinho

Terça-feira (04/03)

10h Higor Henrique

12h Gerlane Lopes

14h Nação Zumbi

16h Marcão Noventta

18h Felipe Amorim

20h Clara Sobral

22h Maria Clara (partic.)

POLO MESTRE J. BORGES (PALCO CULTURAL)

Domingo (02/03)

10h Oficina Agreste Frevo

12h Gustavo Travassos

14h Bruninho Lima

16h Academia da Berlinda

18h Luizinho Moreno

20h Dudu do Acordeon

Segunda-feira (03/03)

10h Rodrigo Raposo

12h Walter Lins

14h Cristina Amaral

16h Bateria Cabulosa

18h Mazzamorra

20h Retrodac

Terça-feira (04/03)

10h Silvério Pessoa

12h Irah Caldeira

14h Douglas Leon

16h Zé Barreto

18h Nena Queiroga

20h Anderson Alves

POLO MESTRE LULA VASSOUREIRO (CENTENÁRIA)

Domingo (02/03)

10h - Som Brasil

12h - Benil

14h - Rafa Mesquita

16h - Samara Costa

18h - Labaredas

20h - Emerson Cavalcanti

Segunda-feira (03/03)

10h Michel Diniz

12h Mega Play

14h Jamile Oliveira

16h O Conde

18h O Pelotão

20h Victor Ferrari

Terça-feira (04/03)

10h Clara Ellys

12h Banda Pinguim

14h Davi Firma

16h Sedutora

18h Faringes da Paixão

20h Wanessa Roger

POLO RONALDO SOUTO MAIOR (SÃO SEBASTIÃO)

Domingo (02/03)

09h Orquestra Tupy

11h Orquestra Frevo e CIA

13h Orquestra do Biu

15h Orquestra Zenóbio Torres

17h Orquestra Frevart

Segunda-feira (03/03)

09h Orquestra Frevo no Pé

11h Anny Salles

13h Fábio da GM

15h Everton Leo

17h Vitinho Kabuloso

19h Kelvis Duran

Terça-feira (04/03)

09h Orquestra do Raimundo

11h Orquestra Frevo Serrano

13h Amannda Leão

15h Tipo 3

17h Grupo Tô na Sua

19h 100xtresse

POLO ZEZÉ E ZEZITA (FORRÓ DO PAPANGU)

Domingo (02/03)

10h Pau no Xote

12h Trio Lampião a Gás

14h Patrícia Alves

16h Trio Zezinho Sanfoneiro

Segunda-feira (03/03)

10h Trio Chinelo de Palha

12h Manoel da Concertina

14h Dadal Forró de Três

16h Rinaldo Xavier

Terça-feira (04/03)

10h Cabila e Tamborete de Forró

12h Trio Kabras da Peste

14h Renilda Cardoso

16h Trio Asa Branca

POLO MALVINA SOUTO MAIOR (ESPAÇO DO FREVO)

Domingo (03/02)

10h Orquestra Frevo no Pé

12h Orquestra Cabelo de Fogo

14h Orquestra do Ronaldinho

16h Orquestra Magnatas

Segunda-feira (03/03)

10h Orquestra do Raimundo

12h Orquestra Oficina Agreste Frevo

14h Orquestra Vassourinhas

Terça-feira (04/03)

10h Orquestra Amigos do Frevo

12h Orquestra Charanga Papangu

14h Orquestra Frevo e CIA