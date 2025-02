Belly Luna inicia lançamentos de DVD com faixa em parceria com Noara Marques; conheça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora recifense de brega Belly Luna está iniciando os lançamentos do seu primeiro DVD, "Lovezinho na Praia", com a faixa Beijo Vicioso, em parceria com Noara Marques.

O projeto foi gravado em dezembro do ano passado, incluindo também participações de Brunessa França, Danilo Bolado, MC Tocha e mais. Os lançamentos ocorrem nas plataformas digitais.

Isabelly Cristiny Ferreira Luna da Silva tem quatro anos de carreira. Durante esse tempo, teve a oportunidade de dividir o palco com a banda Sentimentos, experiência que contribuiu para sua evolução como artista.

"Mesmo com todos os altos e baixos que enfrentei nessa jornada, hoje celebro a realização de um sonho que muitos artistas buscam: ver meu trabalho reconhecido e ao alcance de todos", diz Belly.