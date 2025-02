Carnaval do Recife 2025: Marco Zero terá Ney Matogrosso e BaianaSystem; veja programação completa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carnaval do Recife será realizado entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, com o tema "Carnaval do Recife. É gente"

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta sexta-feira (14), a programação do polo Marco Zero para o Carnaval 2025. A festa será realizada entre 27 de fevereiro e 3 de março, com o tema “Carnaval do Recife. É gente”.

A abertura do Carnaval 2025 do polo Marco Zero, o principal no Recife, será por conta de Ney Matogrosso, Raphaela Santos e Marrom Brasileiro.

Durante cinco dias, a capital pernambucana será palco do encontro de ritmos de todo o Brasil, com apresentações de artistas como Ney Matogrosso, Alceu Valença, BaianaSystem, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Nação Zumbi, Ferrugem, O Grande Encontro, Antônio Nóbrega, Maestro Forró e Claudionor Germano.

Confira a programação do Carnaval 2025 no polo Marco Zero:

Quinta-feira, 27 de fevereiro

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu - O Futuro é Ancestral - Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré

19h30 - Marron Brasileiro e Convidados

21h30 - Ney Matogrosso

23h30 - Raphaela Santos



Sexta-feira, 28 de fevereiro

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Campeãs do Grupo Especial

18h30 - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo

20h - O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h - João Gomes

0h - Priscila Senna



Sábado, 1º de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Vice-campeãs do Grupo Especial

18h30 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

20h30 - Almir Rouche

22h - Glória Groove

0h - Pabllo Vittar



Domingo, 2 de março

17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

19h - Gerlane Lops

20h30 - Alcione

22h30 - Ferrugem

0h30 - Menos é Mais

Segunda-feira, 3 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

20h - Spok Frevo Orquestra, com participação do Grupo Bongar, Orun Santana e O Daruê Malungo

21h30 - Nação Zumbi

23h15 - BaianaSystem

01h - Xamã



Terça-feira, 4 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

19h - André Rio

22h - Lenine - Olho de Peixe

0h30 - Elba Ramalho

02h30 - Alceu Valença

02h40 - Orquestrão

Confira a programação do Carnaval 2025 nos outros polos:



ARSENAL



Sexta-feira, 28 de fevereiro



18h - Orquestra Arruando

19h30 - Orquestra Malassombro

21h - PC Silva

22h30 - Banda de Pau e Corda

0h - Chico César

Sábado, 1º de março



18h - Coco Raízes De Arcoverde

19h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

20h30 - Antonio Nóbrega

22h - Silvério Pessoa - Frevo De Mesa

23h30 - Geraldo Azevedo

Domingo, 2 de março



18h30 - Cesar Michiles E Transversal Frevo Orquestra E Jota Michiles E Guerreiros Do Passo

20h - Antulio Madureira

21h30 - Nena Queiroga

23h - Lia De Itamaracá

00h30 - Mariana Aydar e Bloco Forrozin

Segunda-feira, 3 de março



19h30 - Coral Edgard Moraes Recebe Getúlio Cavalcanti, Dalva Torres e o Bonde

20h30 - Barro

22h - Maciel Salu Com Participação De Juliana Linhares

23h30 - Almério

01h - Mãeana

Terça-feira, 4 de março

18h30 - Orquestra Do Maestro Duda

20h - Flaira Ferro

21h30 - Zé Manoel

23h00 - Joyce Alane

0h30 - Criolo



PÁTIO DE SÃO PEDRO

Sexta-feira, 28 de fevereiro

18h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h - Romero Ferro

20h30 - Adiel Luna e o Coco Cambará

22h30 - Nailson Vieira

0h - Mestre Ambrósio

Sábado, 1º de março

9h - Sábado da Diversidade

Domingo, 2 de março

18h - Gonzaga Leal

19h20 - Alesandra Leão

20h50 - Juliano Holanda

22h20 - Martins com Participação Cátia de França

23h50 - Lirinha

Segunda-feira, 3 de março

18h - Coco de Umbigada

19h20 - Geraldo Maia

20h50 - Igor de Carvalho

22h20 - Junio Barreto

23h50 - Cátia de França

Terça-feira, 4 de março

18h - Coco de Mulheres

19h - Tonfil com Participação de PC Silva

20h30 - Juzé

22h - Tabuleiro Sons - Josildo Sá, Bell Puã e Zé Brown

23h30 - Otto

Todos os dias às 19h Som Da Rural



GRAÇAS INSTRUMENTAL

Domingo, 2 de março

16h - Maestro Edson Rodrigues

17h30 - A Trombonada

18h50 - Marco Cézar e Quarteto Chorado

20h10 - Gilu Amaral

21h30 - Sagrama Com Participação De Surama E Charles Theone

Segunda-feira, 3 de março

17h30 - Neris Rodrigues E O Trombonando

18h50 - Henrique Albino

20h10 - Nelson Brederode

21h30 - Amaro Freitas

Terça-feira, 4 de março

16h - Beto Hortis

17h10 - Vitória do Pife

18h30 - Augusto Silva e Frevo Novo

19h50 - Luciano Magno

21h10 - Hamilton de Holanda



QG DO FREVO (PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA)

Domingo, 2 de março

16h - Mendes e Sua Orquestra | Cia de Dança Trapiá

17h30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo | Studio Viegas de Formação em Dança

19h - Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas | Balé Popular do Recife

20h30 - Maestro Danda e Orquestra | Saltos Cia de Dança - Passistas

22h - Orquestra 100% Mulher | Balé Deveras no Passo do Frevo

Segunda-feira, 3 de março

16h - Maestro Edson Rodrigues | Lúden Cia de Dança

17h30 - Orquestra Malassombro | Cia de Dança Perna de Palco

19h - Orquestra do Maestro Oseas | Movimento Cultural Fazendo Arte

20h30 - Maestro Duda | Grupo Fuzuê de Dança

22h - Maestro Forró e Opbh | Cia. Mungangas de Dança Popular

Terça-feira, 4 de março

16h - Spokfrevo Orquestra com Participação da Banda de Pau e Corda | Cia de Danças Passos das Ladeiras de Olinda

17h30 - Orquestra do Maestro Lima Neto | Trinca de Às Passistas de Frevo

19h - Coral Edgard Moraes

20h30 - Orquestra Fernando Borges | Grupo Pernambucaneando

22h - Orquestra de Frevo do Maestro Nunes | Cia de Dança Estrelando no Passo



SAMBA DA MOEDA

Sexta-feira, 28 de fevereiro

17h - Grupo Sociocultural Kallinas

18h - Cybelle do Cavaco

19h20 - Leno Galeria

20h40 - Gerlane Gell e Mell Mocidade do Samba

22h - Jorge Riba

23h20 - Helena Cristina

0h40 - Grupo Sambstar

Sábado, 1º de março

17h - Escola de Samba Galeria do Ritmo

18h - Karynna Spinelli

19h20 - Ava Guimarães

20h40 - Gracinha do Samba

22h - Aborto do Cavaco

23h20 - Maria Pagodinho

0h40 - Grupo Terra

Domingo, 2 de março

17h - Gremio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

18h - Cris Galvão

19h20 - Belo Xis

20h40 - Adriana B

22h - Grupo Pérola

23h20 - Mesa de Samba Autoral

0h40 - Gabi do Carmo

Segunda-feira, 3 de março

17h - Bloco de Samba A Turma do Saberé

18h - Pernambuco Samba Show

19h20 - Elys Viana

20h40 - Cinho do Cavaco

22h - Luisa Pérola

23h20 - Ramos Silva

0h40 - Orquestra Recife de Bambas e Convidados

Terça-feira, 4 de março

17h - Escola de Samba Pérola do Samba

18h - Xico de Assis

19h20 - Leno Simpatia

20h40 - Leide do Banjo e as Mari's do Samba

22h - Wellington do Pandeiro

23h20 - Carla Rio

0h40 - Pagode do Didi



POLOS INFANTIS

PARQUE DA JAQUEIRA

Domingo, 2 de março

16h - Escola Pernambucana de Circo

17h20 - Lucas Dos Prazeres Ferreira - Show Infantil

18h40 - A Bandinha

Segunda-feira, 3 de março

16h - Grupo de Dança Pulsante

17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor Infantil

18h40 - A Turma da Irazinha

Terça-feira, 4 de março

16h - Mateus e Katilinda & Banda

17h20 - Piponeta

18h40 - Mari Bigio

PARQUE SANTANA

Domingo, 2 de março

17h20 - Mini Rock

18h40 - Tio Geraldo

Segunda-feira, 3 de março

17h20 - Escola Pernambucana de Circo

18h40 - Banda Alegria De Brincar

Terça-feira, 4 de março

17h20 - Grupo Infantil Sol Menores

18h40 - Ilana Ventura E Banda

PARQUE MACAXEIRA

Domingo, 2 de março

17h20 - Kelly Benevides - Show Infantil da Cigarra Kika

18h40 - Coco Erêmin

Segunda-feira, 3 de março

17h20 - Bandinha Circense do Recife, Projeto: Carnaval Circo e Alegria

18h40 - Carol Levy

Terça-feira, 4 de março

17h20 - Mini Rock

18h40 - A Bandinha

PARQUE DONA LINDU

Domingo, 2 de março

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Banda Cervac Força Especial

18h40 - Bailinho Kids

Segunda-feira, 3 de março

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Mini Joia

18h40 - Ilana Ventura e Banda

Terça-feira, 4 de março

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Bloco do Bita

AURORA

Domingo, 2 de março

16h - Coco Erêmin

17h20 - Tintim por Tintim

18h40 - Mari Bigio

Segunda-feira, 3 de março

16h - Tio Bruninho

17h20 - Maria Fulô

18h40 - Mundo Bita

Terça-feira, 4 de março

16h - Escola Pernambucana de Circo

17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor Infantil

18h40 - Carol Levy

PARQUE DA TAMARINEIRA

Domingo, 2 de março

17h20 - Bandinha Circense do Recife, Projeto: Carnaval Circo e Alegria

18h40 - Spokfrevo Orquestra

Segunda-feira, 3 de março

17h20 - Tintim por Tintim

18h40 - Mari Bigio

Terça-feira, 4 de março