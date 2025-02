Horóscopo, 14/02/2025: Mercúrio se une a Lua e consagra prosperidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Coração e olhos bem abertos é tudo que você precisa para alcançar seus objetivos e bater suas metas nesta sexta-feira (14). Siga seus instintos em relação a dinheiro e abra espaço para o amor nesse sextou.

ÁRIES

Sextou bem sextado nos assuntos de trabalho, minha consagrada! Tarde propícia para lidar com os interesses materiais, agora, a grande novidade de hoje vem de Mercúrio e ele promete movimentar seu lar e o convívio familiar. No lado amoroso, clima estável e acolhedor.

COR: PRETO

PALPITE: 56, 36, 38

TOURO

A Lua segue livre e solta em seu paraíso e anuncia uma sexta perfeita sem defeitos em todos os aspectos. Criatividade, simpatia e inteligência serão seus trunfos para brilhar em suas atividades e também em suas relações, seja no trabalho ou na vida amorosa. Por falar nisso, os assuntos do coração devem ter momentos deliciosos.

COR: VERMELHO

PALPITE: 03, 12, 01

GÊMEOS

Mercúrio, que sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, promete dar a maior força para o seu progresso no trabalho. De quebra, você também pode ter novidades sobre um Pix ou pagamento que aguarda. Na paixão, bora impulsionar os planos amorosos para o fds.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 50, 05, 44

CÂNCER

Hoje, Mercúrio muda de cenário e promete jogar no seu time, favorecendo os contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes. Você pode aprender muito através de novas experiências. No amor, sair da rotina e organizar pode ser a melhor pedida para reacender a intimidade.

COR: SALMÃO

PALPITE: 36, 18, 52

LEÃO

É hora de seguir seus instintos e ouvir os recadinhos do seu sexto sentido, especialmente ao lidar com grana. Só não convém ter pressa para resolver as coisas, pois contratempos podem surgir no período da manhã e atrapalhar negociações. Na paixão, o clima esquenta e há chance de definir os planos de futuro.

COR: BEGE

PALPITE: 32, 23, 08

VIRGEM

A Lua continua em sua companhia e já começa o dia em sintonia com Marte, duplicando as suas chances de realização e sucesso. Um ou outro perrenguinho pode dar as caras no romance na parte da manhã, mas logo será superado e você vai se entrosar numa ótima.

COR: CEREJA

PALPITE: 54, 36, 52

LIBRA

Os compromissos de trabalho podem pressionar seu astral no período da manhã. Como a sua disposição física também vai variar, convém se poupar e dar uma maneirada no ritmo. Nos assuntos do coração, mesmo com seu jeitinho mais retraído, você vai despertar paixões.

COR: LILÁS

PALPITE: 38, 61, 34

ESCORPIÃO

Hoje, Mercúrio desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo e promete energias sortudas que vão ajudar você a ter um fds de diversão, sossego e dinheiro no bolso. Tá certo que uma ou outra bagacinha pode surgir, mas elas serão passageiras e depois nada deve atrapalhar os planos de uma sexta gloriosa, principalmente nos assuntos do coração.

COR: BRANCO

PALPITE: 08, 51, 15

SAGITÁRIO

Mercúrio despeja muitas energias em seu lar e traz good vibes para o convívio familiar. As chances de sucesso profissional se elevam no período da tarde e você pode consagrar conquistas importantes. Na paixão, o clima vai esquentar bastante, nada de fugir da raia da intimidade.

COR: VIOLETA

PALPITE: 39, 45, 57

CAPRICÓRNIO

Se quer agilizar seus interesses e fechar a semana com saldo positivo no trabalho, será melhor reforçar a disciplina e se empenhar para evitar distrações. Além de impressionar colegas ou clientes, você deve receber elogios da chefia. Na paixão, seu carisma estará um arraso.

COR: AMARELO

PALPITE: 52, 10, 18

AQUÁRIO

Assuntos de trabalho e grana devem concentrar as atenções nesta sexta e preocupações com boletos e continhas não estão descartadas. A boa notícia é que Mercúrio começa a brilhar em sua Casa da Fortuna a partir de hoje e revela que a sorte deve soprar em sua direção em matéria de dinheiro. No amor, clima de muita cumplicidade.



COR: AZUL

PALPITE: 30, 12, 48

PEIXES

O dinheiro pode vir para a sua conta com mais facilidade, seus talentos vão brilhar no trabalho e seu charme estará irresistível nos assuntos do coração. Perrenguinhos passageiros nem vão afetar o seu equilíbrio e você terá confiança de sobra para dar um show: prepare-se para fazer sucesso nos assuntos do coração.

COR: MAGENTA

PALPITE: 54, 43, 46