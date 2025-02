Teatro de Santa Isabel sofre furto e vê crescer número de pessoas em situação de rua na fachada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tampas de metal das cisternas do foram levadas e banner da entrada quase foi arrancado; Prefeitura diz que segurança foi reforçada com Guarda

Frequentadores e trabalhadores do Teatro de Santa Isabel, na Praça da República, no Centro do Recife, andam expressando preocupação com a crescente presença de pessoas em situação de rua que buscam abrigo sob os arcos da entrada do espaço.

A expressão da desigualdade social no entorno da Praça da República não é nova. Há pouco tempo, o Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, outro prédio histórico bem ao lado, na Rua do Príncipe, também era alvo constante.

Recentes episódios ampliaram a sensação de insegurança. Segundo fontes, no domingo passado (9), duas tampas de metal das cisternas do teatro foram levadas.

Imagem da fachada do Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, que vem sendo ocupada por pessoas em situação de rua - Junior Souza/JC Imagem Imagem da fachada do Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, que vem sendo ocupada por pessoas em situação de rua - Junior Souza/JC Imagem Imagem da fachada do Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, que vem sendo ocupada por pessoas em situação de rua - Junior Souza/JC Imagem Imagem da fachada do Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, que vem sendo ocupada por pessoas em situação de rua - Junior Souza/JC Imagem

Já na noite da última terça-feira (11), foi percebida uma tentativa de furto do banner que fica ao lado da bilheteria, pois as suas presilhas estavam desatadas. O furto não foi consumado porque um Guarda Municipal percebeu e impediu.

Procuradas pela reportagem, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife informaram que "a proteção do Teatro de Santa Isabel foi reforçada com agentes da Guarda Municipal e que as reposições de materiais necessários já foram devidamente providenciadas."

Desafio



A presença numerosa de moradores de rua têm sido notada por frequentadores no período da noite. "Eles são abordados o tempo inteiro, com pedidos de dinheiro ou comida. Quando tentamos algum contato com essas pessoas em situação de rua, não somos bem recebidos", diz uma fonte, em reserva.

Quando o Santa Isabel fecha, o espaço abaixo dos arcos é ocupado pelos moradores. Pela manhã, funcionários precisam limpar fezes e restos de comida espalhados. Em fevereiro, com o recesso do teatro, o número de pessoas também aumentou durante o dia.

"A Prefeitura precisa entender que esse é um patrimônio recifense, da cultura nacional, que precisa ser preservado, principalmente porque é um cartão postal da cidade", diz Leidson Ferraz, pesquisador de teatro e frequentador assíduo do local.

"Soube que os turistas estão evitando cada vez mais passar pela frente do teatro pela situação que está. As pessoas vão à Praça da República, ao Palácio Campo das Princesas, mas acabam evitando o Teatro", continua.

Além das peças e dos shows, o equipamento oferece dois tipos de visitas regulares: as visitas guiadas, oferecidas aos domingos, às 14h, 15h e 16h, sem necessidade de agendamento prévio; e as visitas de educação patrimonial, com agendamento prévio.

História

O Teatro de Santa Isabel foi inaugurado em 18 de maio de 1850, após as reformas urbanas realizadas pelo governador Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista. O arquiteto responsável foi o francês Louis Léger Vauthier.

Além da história com as artes cênicas, o local é muito lembrado por ter sido palco da campanha abolicionista ao longo daquele século.

Foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 31 de outubro de 1949, sendo considerado um dos 14 teatros-patrimônio do Brasil.