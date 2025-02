Camarim Expo Preta Carnaval no RioMar traz serviços de cabelo e customização de abadás

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para que você monte seu look carnavalesco o Camarim Expo Preta Carnaval traz com os serviços exclusivos de cabelo e customização de abadás

As prévias carnavalescas já movimentam a cidade e, com a proximidade da Folia, muitas pessoas já buscam por fantasias e adereços.

Mas não só isso, já que nesta época do ano os foliões gostam de incrementar o visual. A edição de Carnaval do Camarim Expo Preta, no RioMar Recife, traz serviços especializados em trançados de cabelo e, pela primeira vez, vai contar com customização de abadás.

Localizado no Piso Térreo do RioMar Recife, próximo da Caixa Econômica Federal, o quiosque do Camarim Expo Preta Carnaval vai funcionar até o dia 6 de março.

Os valores para os serviços de trançados de cabelo custam a partir de R$ 15 (tererê) e ainda existem opções de entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, boxeadora com alongamento, nagô, entre outras.

Já para a customização de abadás, os preços partem de R$ 40.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O espaço é comandado por Miqueline Batista, Fran Ferreira, João Perfeito e Lu Voar.

Camarim Expo Preta Carnaval

A iniciativa é uma ação do Instituto JCPM juntamente com o RioMar Recife e é um desdobramento da mostra ExpoPreta, que reúne anualmente mais de 50 pessoas afroempreendedoras no RioMar Recife, com exposições artísticas, painéis de conteúdo, desfiles de moda e comercialização de produtos e serviços.

Artesanato de Talentos

O RioMar Recife também recebe a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição de Carnaval, com peças produzidas por 17 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e Brasília Teimosa. No espaço, empreendedorismo comunitário e sustentabilidade estão na vitrine, traduzidos em itens exclusivos, cheios de cores e criatividade.

Nesta edição, a loja está localizada no piso L1, próximo da Preçolandia, e fica em funcionamento até o dia 1º de março, Sábado de Zé Pereira. São mais de 1 mil itens expostos para venda, com valores a partir de R$ 10,00. Entre as opções estão brincos, tiaras, hot pants, sombrinhas personalizadas, máscaras e fantasias, para crianças e adultos.

Em uma parceria entre RioMar Recife, Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social e Instituto Fecomércio, desde 2015 a iniciativa capacita os pequenos empreendedores da região, oferece curadoria e o espaço sem custo para comercialização das produções, com lojas sazonais em grandes datas comemorativas, que incluem também São João e Natal.

SERVIÇO

Camarim Expo Preta

Até 6 de março

Piso Térreo (próximo da Caixa Econômica Federal) do RioMar Recife – Av. República do Libado, 251, no Pina.

Serviços a partir de R$ 15

Loja Artesanato de Talentos