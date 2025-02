Resumo das novelas, 19/02: Jerônimo convence Karina a voltar a viver na fazenda, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Para agilizar o processo e poder ficar com a herança que é de Renata, Roberta decide começar a usar o sobrenome Gama e Soberón. Adriana se surpreende quando percebe que César não se lembra que ela lhe disse que seu coração pertence a Matias e continua acreditando que são namorados. Augusto está disposto a tudo para separar Renata de Jerônimo para que ela refaça a vida a seu lado.

Para protegê-la de Álvaro, Jerônimo convence Karina a voltar a viver na fazenda. Karina decide viver a vida e como legalmente é viúva, pergunta a Lázaro se ainda quer se casar com ela. Matias comunica à família que ele e Adriana estão comprometidos. Jerônimo e Renata chegam à casa de Regina para ajudá-la a se vestir de noiva.

Roberta não consegue esconder seu ciúmes, pois é visível que Regina gosta mais de Renata do que dela quem acredita ser sua filha. Renata encontra o colar de esmeraldas que ganhou de Augusto no quarto de Roberta e pede explicações. Josefina, vestida de freira, chega à igreja onde Regina e Gonçalo vão se casar e se mistura às pessoas do coral. No final da cerimônia ela atira em Gonçalo e Regina.

Gonçalo consegue empurrar Regina para protegê-la e ele é atingido na cabeça. Josefina tenta fugir em um táxi, mas Jerônimo e Honório vão atrás dela, chamam a polícia e ela é presa. Gonçalo e Regina estão gravemente feridos e são levados para o hospital. Os dois são operados de emergência. O estado de Regina não é tão grave, mas Gonçalo talvez não sobreviva. César está com Selena quando sente uma insuportável dor de cabeça e desmaia.

(21h05) A Caverna Encantada



Mais tarde, no SBT, o diretor da novela comunica a Fafá que ela tem perfil de protagonista para o próximo folhetim da emissora. Elisa quer agradar Norma a todo custo e tenta preparar o melhor café.

Goma fica chateado achando que as pessoas não o compreendem pelo seu sotaque, e Nina o ajuda com a pronúncia. Na hora da prova, Lavínia revela a Pilar que Nina cola no teste, guardando um papel com informações dentro do estojo.

RECORD

Gênesis



Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre São Paulo x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista de Futebol.

REDE GLOBO

(18h05) Garota do Momento



Beto afirma a Bia que ama Beatriz. Beatriz provoca Bia, contando que será atriz. Topete é aprovado por seu patrocinador. Celeste pede que Lígia entregue uma carta para Edu. Beatriz confronta Bia sobre o beijo em Beto. Érico alerta Marlene sobre Juliano. Jacira propõe aliança a Nelson para separar Alfredo de Anita.

Bia afirma a Maristela que sabotará a carreira de Beatriz. Bia pede ajuda a Juliano. Anita sofre ao ver Nelson a difamando. Sérgio comunica a Alfredo que sua popularidade despencou. Juliano propõe patrocinar a nova novela, desde que Bia seja a protagonista.

(19h15) Volta Por Cima



Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano.

Osmar se encontra com Joyce. Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.

(20h35) Mania de Você



Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Mércia enfrenta Molina. Luma procura irmã Sônia para descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado.