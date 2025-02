Resumo das novelas, 20/02: César prepara um enxoval de casamento, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta quinta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Gonçalo e Regina são levados para o hospital. Regina tem a bala extraída e está fora de perigo, mas Gonçalo não pode ser operado e seu estado é considerado muito grave. Enquanto isso, Josefina é levada presa e amaldiçoa Jerônimo por ter ajudado a polícia. Constanza e Honório se perguntam como Josefina descobriu o local e Constanta horário do casamento.

Honório suspeita que Roberta seja a informante contando para Josefina tudo que acontece na casa. Selena leva César para o hospital onde é submetido a vários exames. Como Josefina tem uma vasta lista de crimes graves cometidos, é levada para a penitenciária onde aguardará julgamento.

Roberta está decidida a ocultar de Renata e Regina que são mãe e filha, por que ela não quer ser apontada como filha de uma assassina.

(21h05) A Caverna Encantada



Nina explica a Pilar que deixou o papel no estojo enquanto estudava, mas não queria colar. Elisa escuta a conversa entre Dalete e Fafá sobre relacionamento de Pilar e Gabriel. César prepara um enxoval de casamento.

Anna comenta com Isadora e Manu que há outra metade da pedra e que pode estar na caverna. Elisa acha que, se ela se casar antes de Pilar, vai ser superior à professora. Anna se prepara para retornar à caverna.

RECORD

(21h45) Gênesis



Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Sérgio recusa a proposta de Juliano. Alfredo teme o escândalo íntimo por conta de Anita. Teresa sofre retaliações por conta da exposição de Alfredo e Anita. Maristela decide falar com Onofre. Ulisses ajuda Glorinha a montar seu próprio salão de beleza.

Jacira se arrepende de ter provocado Nelson a separar Anita de Alfredo. Anita é rechaçada por vizinhos. Rodolfo descobre que Érico se apresentará na boate e convida Carlito. Onofre propõe que Bia seja a antagonista de Beatriz na novela. Rodolfo ironiza Carlito por ser filho de um transformista. Érico imobiliza Rodolfo.



(19h40) Volta Por Cima



Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão. Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital.

Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias. Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Jão questiona Madalena sobre Matias. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.

(21h20) Mania de Você



Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi. Fátima escuta a conversa entre Ísis e Leidi, e vê que a nora de Berta está sendo chantageada. Mavi se sente traído por Mércia. Cristiano fica intrigado com a relação de Michele e Daniel. Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça.

Fátima conta a Berta que Leidi esteve na mansão pedindo dinheiro a Ísis, e sentiu que havia uma ameaça velada. Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Eyer. Mavi procura Viola para conversar e pedir o perdão da chef. Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina.