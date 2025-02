Filme 'O último azul', do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, vence o Urso de Prata no Festival de Berlim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Longa também venceu o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores. Filme tem Denise Weinberg e Rodrigo Santoro no elenco.

O filme "O último azul", do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata no 75º Festival de Berlim, neste sábado (22). A honraria é o segundo maior prêmio do festival, concedido pelo grande júri. O Urso de Ouro ficou com o norueguês "Dreams (Sex Love)".

Mascaro Mascaro recebeu o prêmio ao lado de Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, que fazem parte do elenco do filme.

"'O 'Último Azul' fala sobre o direito de sonhar e a crença de que nunca é tarde para achar significado na vida. Muito obrigado", disse o pernambucano ao receber o troféu.

Além do Urso de Prata, o filme brasileiro também recebeu o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido à produção que sensibilizou os espectadores por sua temática espiritual, humana ou social, e o Prêmio do Júri de Leitores, concedido pelos leitores do jornal Berliner Morgenpost.

Filme de Gabriel Mascaro vence Urso de Prata em Berlim - John MACDOUGALL / AFP

“Eu venho de um país onde temos enfrentado esses desafios sobre a aceitação de diferentes perspectivas e religiões. Estou muito emocionado em ver todos unidos pelo cinema, pela arte e diversidade. Estou muito feliz por ter conquistado esse prêmio”, disse o pernambucano.

Segundo os votantes, o filme "aborda a idade, a liberdade, a autodeterminação e amizade em um mundo distópico e hostil de um jeito alegre e colorido. Uma joia de esperança”.

Mascaro agradeceu a cada um dos membros do júri e destacou: “É muito especial receber o prêmio do público e das pessoas que realmente se envolvem, leem o jornal e participam das atividades de imprensa. Para mim é muito importante receber esse tipo de feedback de vocês, que são apaixonados por cinema e filmes. Isso dá vida ao nosso filme. Muito obrigada!”, disse o pernambucano.

"O Último Azul" teve estreia mundial no Festival de Berlim, no último domingo (16), com sessão bastante aplaudida.

O longa era o primeiro filme brasileiro a competir pelo Urso de Ouro desde 2020. Anteriormente, o Brasil venceu o prêmio com “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, que também recebeu o Urso de Ouro de Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro, e “Tropa de Elite” (2008), de José Padilha.

Gabriel Mascaro, que também dirigiu "Boi Neon", já esteve na Berlinale em 2019, quando "Divino Amor" foi exibido na Mostra Panorama.

Enredo

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, o longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida.

Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

"O Último Azul” tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros ainda em 2025, com distribuição da Vitrine Filmes.