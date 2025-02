Baile Municipal do Recife comemorou sua 59ª edição com grandes homenagens e atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O tradicional Baile Municipal do Recife celebrou sua 59ª edicao na noite deste sabado (22), reunindo milhares de folioes. O evento, realizado no Classic Hall, trouxe uma programacao repleta de atracoes e homenagens, animando o publico com muito frevo, forro e musica popular brasileira.

A edicao deste ano prestou homenagem a dois icones da cultura nordestina: a cantora Elba Ramalho e o cantor Marrom Brasileiro.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a apresentacao do baiano Luiz Caldas, que emocionou o publico ao interpretar sucessos como “Fricote”, “Haja Amor”, “O que e que essa nega quer”, “Ajayo” e “Tieta”.

Alem disso, o Baile Municipal reuniu grandes nomes da musica pernambucana e nacional, como Duda Beat, Almerio, Isadora Melo, Nena Queiroga, Gerlane Lopes, Joyce Alane e Gustavo Travassos, que garantiram o brilho da festa.

“E uma alegria participar de mais um Baile Municipal da cidade. Sabemos que o baile tambem funciona como uma abertura do Carnaval. Foram sete horas de frevo ininterruptas, com grandes atracoes e dois grandes homenageados, Elba Ramalho e Marrom Brasileiro. E a gente convida todo mundo para brincar o Carnaval. De hoje em diante e festa, e alegria. Vamos brincar em paz e harmonia, mostrando que Recife tem o maior e melhor Carnaval do Brasil”, afirmou o prefeito Joao Campos.

Entidades são beneficiadas

Desde 2013, o Baile Municipal une folia e solidariedade, destinando parte da renda do evento para instituicoes sociais que realizam trabalhos de impacto na comunidade. Ao longo dos anos, mais de 50 entidades ja foram beneficiadas, com mais de R$ 6,3 milhoes arrecadados.

“Eu sou apaixonada pelo Carnaval do Recife, e o Baile Municipal e sempre uma festa que faco questao de vir. Este ano ainda tive o privilegio de curtir dois cantores que sou muito fa, Elba e Luiz Caldas. O show deles me fez reviver os antigos carnavais. Agora e se preparar para os proximos dias e aproveitar tudo que nossa cidade oferece”, declarou a folia Carla Dias.

Nesta edicao, a renda da bilheteria de uma das previas carnavalescas mais tradicionais do Recife sera revertida para seis instituicoes: o Centro Cultural Cambinda Estrela, o Coque Conecta, a Escola Comunitaria de Musica da Bomba do Hemeterio, o Centro de Educacao Popular Mailde Araujo (CEPOMA), o Instituto Fenix - Recuperando Vidas e a Associacao Obras Sociais Padre Romeu da Fonte.