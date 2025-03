Carnaval do Recife ao vivo: veja shows do Grande Encontro, João Gomes e Priscila Senna no Marco Zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na sexta-feira de carnaval (28), o Marco Zero conta com grandes apresentações gratuitas para a população. Confira as atrações e os horários

Nesta sexta-feira (28) de Carnaval, o polo Marco Zero, no Recife, conta com grandes nomes da música, entre eles O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), João Gomes e Priscila Senna.

Este é o segundo dia oficial do Carnaval, que teve abertura na quinta-feira. O palco do Marco Zero abre as apresentações às 16h, com Recife Matriz da Cultura Popular (Campeãs do Grupo Especial) e a Orquestra Popular do Recife (Maestro Ademir Araújo).

A programação do Carnaval do Recife conta com apresentações gratuitas em diversos polos da cidade, com programação para públicos de todas as idades.

Carnaval do Recife: confira a transmissão ao vivo do Marco Zero desta sexta, 28/02:

Programação do Marco Zero, 28/02:

16h00: Recife Matriz da Cultura Popular - Campeãs do Grupo Especial

18h30: Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo

20h00: O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h00: João Gomes

00h00: Priscila Senna



Programação em outros Polos

Polo Praça do Arsenal



18h00: Orquestra Arruando

19h30: Orquestra Malassombro com participação de Surama Ramos

21h00: PC Silva

22h30: Banda do Pau e Corda

00h00: Chico César

Polo Pátio de São Pedro

18h00: Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h00: Romero Ferro



20h30: Adiel Luna e o Coco Cambará

22h30: Nailson Vieira

00h00: Mestre Ambrósio

Polo Samba na Moeda

17h00: Grupo Sociocultural Kallinas

18h00: Cybelle do Cavaco

19h20: Leno Galeria

20h40: Gerlane Gell e Mell Mocidade do Samba

22h00: Jorge Riba

23h20: Helena Cristina

00h40: Grupo Sambstar

Polo Novo Cais