Resumo das Novelas, 02/03: Renata reclama com Jerônimo por ter ido para a cama com Marina, em Quando Me Apaixono

As novelas da TV aberta estão recheadas de momentos inesperados nesta semana. Confira o resumo:

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 165 – segunda, 03 de março

Marina descobre que está grávida de gêmeos e para Renata está sendo difícil lidar com essa realidade. Renata reclama com Jerônimo por ter ido para a cama com Marina. Ele diz que ela fez o mesmo com Augusto. Renata nega e afirma que nunca houve intimidade entre eles. Roberta pressiona Augusto para que faça algo de concreto para separar Renata e Jerônimo. Embora Ezequiel afirme que ninguém mencionou o nome de Aurora, Augusto começa a duvidar de sua lealdade. com a ajuda de Leôncio, Álvaro começa a colocar em ação seu plano para fazer mal a Karina.

Augusto prepara uma surpresa desagradável para Renata que a fará abandonar Jerônimo para sempre. Ele também planeja fazê-la perder os sentidos no meio da plantação para que possa fazê-la sua mulher. Diante da incredulidade de todos, Josefina é declarada doente mental e passará o resto de seus dias na ala psiquiátrica do presídio feminino. A notícia deixa Regina abalada. Na fazenda começam os preparativos para o casamento de Karina e Lázaro. Augusto não gosta da atitude de Renata e teme que ela tenha descoberto que ele mandou matar Aurora e o Dr. Álvaro.

Marina vai ao casamento de Karina e Lázaro e sua presença incomoda Renata. Durante o casamento, Álvaro, disfarçado com juiz, sequestra Karina. Todos os convidados tentam, em vão, alcançá-los. Germano propõe sociedade a Honório e Matias. Roberta também quer trabalhar nas empresas Monterrúbio. Regina pede a ela que trabalhe no Centro Esperança, mas ela dá uma desculpa e não aceita. César está com tudo pronto para a inauguração do restaurante.

Na ala psiquiátrica da prisão, Branca e Josefina se colocam às ordens do diretor. Branca se encarrega de contar ao diretor que Josefina é uma mulher muito rica e não se incomodaria de dividir seu dinheiro com ele. Augusto fica irritado por Álvaro ter atrapalhado seus planos para possuir Renata. Depois da confusão do sequestro, Marina começa a ter contrações.

Capítulo 166 – terça, 04 de março

Tudo indica que Álvaro fugiu a cavalo levando Karina com ele. Antes de fugir ele dispara contra Lázaro, que é atingido de raspão. Josefina promete dar dinheiro ao diretor da ala psiquiátrica do presídio em troca de poder fazer algumas ligações e também sair algumas vezes da prisão. Josefina oferece dinheiro e Branca aceita fazer sexo com ele. O Dr. Eusébio proíbe Marina de sair da fazenda “A Bonita” enquanto não a examine. Gonçalo promete pensar na proposta de Germano. Honório diz que não confia nele. Roberta pede a Honório que a deixe trabalhar na empresa. Mas tanto ele como Matias e Adriana não confiam nela. Josefina consegue falar com Roberta e pede dinheiro a ela. Roberta é grossa com a mãe, e Josefina ameaça contar a verdade para Regina. Augusto não consegue entender como expediram o atestado de óbito de Álvaro se ele está vivo. Augusto está preocupado com a frieza com que Renata o trata. Ao questioná-la, Renata diz que é porque Jerônimo está convencido que ele é um assassino e que também roubou o “sarmento” de sua fazenda. augusto nega tudo mas começa a desconfiar de Ezequiel e ameaça contar a todos que ele é um ex-presidiário e um criminoso perigosos embora ele tenha sido preso apenas por que roubou por esta com fome. Álvaro se embriaga e leva Karina para uma cabana abandonada. Ele a mantém amarrada, mas ela se aproveita de sua bebedeira para desatar o nó e fugir. Lázaro e Carlos estão pelo campo procurando por Karina, quando ouvem um pedido de socorro.

Capítulo 167 – quarta, 05 de março

Marina, ao que tudo indica, teve um descolamento de placenta e precisa ficar em repouso absoluto. Josefina pede a Roberta que leve parte de seu dinheiro para o presídio pois precisa pagar o diretor. Gonçalo, graças aos cuidados da família, está se recuperando muito rápido. Corina chega ao Centro “A Esperança” com seu filho nos braços e contando uma história muito triste. Constanza, imediatamente, se encanta com o bebê. Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem. Renata começa a acreditar na inocência de Augusto quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro levaram Aurora para longe do povoado por que Augusto tinha ordenado ao empregado que a matasse.

Capítulo 168 – quinta, 06 de março

Renata não consegue acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro e Aurora. Regina quer agilizar os trâmites para que Roberta receba no dia de seu aniversário a herança deixada por seu pai. Carlos e Lázaro estão quase desistindo de procurar Karina quando ouvem seus gritos de socorro. a polícia chega quando Álvaro está ameaçando Lázaro e Karina com um revólver. Gonçalo conversa com Honório e Matias e aceita Germano como sócio da empresa. Roberta também consegue a aprovação do pai para trabalhar na empresa apesar de Honório e Matias serem contra pois não confiam nela. Augusto denuncia o responsável por ter emitido o falso atestado de óbito do Dr. Álvaro.

Capítulo 169 – sexta, 07 de março

César compra um anel de compromisso para Adriana e Matias acha que chegou a hora de contar que ele está com um problema muito grave de saúde. Augusto chega á conclusão que Ezequiel falou demais e, portanto, é um traidor.

A CAVERNA ENCANTADA

Segunda-feira, 03/03

O júri, formado por Norma, Goma e Fafá, avalia os candidatos do Casal Primavera, concurso para escolher quem apresentará a Festa da Primavera. Benjamin e Nina desejam participar, mas Norma os proíbe. Anna inscreve os professores Gabriel e Pilar sem que eles saibam. Thomas acredita que Goma causará problemas no evento.

Terça-feira, 04/03

Norma confessa que queria que Elisa ganhasse o concurso. Norma não consegue autorização da prefeitura de Milagres para impedir a Festa da Primavera. Preocupado com o comportamento de Goma, Thomas tem uma crise de ansiedade, e Cristina o acalma. Moleza leva as crianças do Pequenotts para a caverna e luta contra Safira e Dodô. Gabriel quer saber de Pilar o verdadeiro motivo dela não querer ser sua parceira na festa.

Quarta-feira, 05/03

MC Daniel busca um feat musical com a diretora Norma, em seu alter ego como MC Normaliza; ela precisa decidir se aceita o convite do artista do funk. Pilar revela a Gabriel que toda Dama da Primavera entra no evento andando de bicicleta, mas ela não sabe pedalar. Thomas comenta com Shirley e Wanda para vigiarem Goma na festa. Isadora conta a Anna que o pai perdeu o emprego. Goma consegue uma medida protetiva para manter Shirley e Wanda distantes dele. Gabriel ensina Pilar a andar de bicicleta. Elisa treina Gabriel, Pilar, Tonico e Dalete para apresentar um show de fanfarra na festa. As detetives vestem César com um disfarce para observar Goma.

Quinta-feira, 06/03

A estação mais florida chega, e a Festa da Primavera em Milagres celebra esse momento. Os moradores e toda a comunidade se envolvem na festividade. Lavínia provoca Isadora pela dificuldade financeira que a família dela enfrenta. Gabriel pergunta a Pilar se ela quer namorar com ele, e as crianças escutam o pedido. Pilar não responde Fafá ajuda Felipe e Rui a montar a barraca de tomba-latas.

Sexta-feira, 07/03

Elisa se veste de Dama da Primavera e inicia a cerimônia da Festa da Primavera com Gabriel. Goma diz a Shirley e Wanda que os doces do evento foram sabotados, mas que não foi ele. Pilar surge na festa andando de bicicleta e toma o lugar de Elisa. As meninas do colégio se apresentam no palco do evento. Algumas famílias são homenageadas na festa, e Lavínia e Anna representam as famílias Albuquerque e Salvatore, respectivamente, ganhando uma placa de honra. Shirley e Wanda prendem Norma pela tentativa de boicotar o evento.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 269 – segunda, 03 de março

Kaires tem dois encontros inesperados na cidade. Sheshi implora pelo perdão de Kamesha. José tem um impasse com Asenate. Neferíades tenta sobreviver nas ruas. José recebe uma notícia emocionante.

Capítulo 270 – terça, 04 de março

Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

Capítulo 271 – quarta, 05 de março

Herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. Asenate dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá e Onã. Hira anuncia uma tragédia.

Capítulo 272 – quinta, 06 de março

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

Capítulo 273 – sexta, 07 de março

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Capítulo 102 – Segunda-feira

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.



Capítulo 103 – Terça-feira

Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.



Capítulo 104 – Quarta-feira

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.



Capítulo 105 – Quinta-feira

Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito. Maristela e Juliano descobrem que Clarice não está mais tomando os remédios de Pimenta. Eugênia sugere que Jacira está apaixonada. Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto. Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice. Maristela e Juliano armam para Clarice. Zélia ouve quando Maristela e Juliano comentam sobre um novo esquema. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.



Capítulo 106 – Sexta-feira

Juliano, Bia e Maristela maldizem Beatriz. Zélia se irrita com Elvira. Bia agride Beatriz. Sérgio apresenta a Beatriz o colar de joias que irá usar na novela. Alfredo ajuda Jacira a perceber que Cássio é um charlatão. Clarice decide não voltar a tomar os remédios de Pimenta. A solução de Ronaldo para o filme de Beto é aceita. Juliano e Maristela falsificam o colar de joias para prejudicar Beatriz.



Capítulo 107 – Sábado

Bia aceita trocar o colar de joias por sua falsa réplica e acusar Beatriz. Guto confronta Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo vê quando Topete aborda uma moça no boliche. Bia ameaça Cássio para ajudá-la a trocar os colares. Clarice pede ajuda a Teresa para guardar seu caderno de lembranças. Juliano e Maristela acompanham a novela e deduzem que Bia conseguiu trocar os colares. Ronaldo tem seu trabalho com Lígia aprovado por Raimundo. Eugênia vê Topete com outra moça. Sérgio comunica a Beatriz que o colar de joias foi trocado.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 133 – Segunda-feira

Tereza fala para Min-Ji e Hana sobre Tati e Jin. Tati vai ao hostel falar com Hana. Aquiles atira contra Madalena, sob as ordens de Violeta. Chico troca tiros com Aquiles e conta para Madalena sobre a ordem que recebeu de Violeta. Jin leva Moreira até Chico. Madalena avisa a Tati e pede que ela não conte nada para Doralice. Cacá se desespera ao saber sobre Chico. Tati conta para Osmar que Violeta pediu para que a irmã fosse eliminada. Madalena fala para Jão sobre o atentado, e ele a abraça no momento em que Matias se aproxima. Osmar tira satisfação com Violeta sobre o atentado contra Madalena.



Capítulo 134 – Terça-feira

Violeta tenta se explicar para Osmar, que fica furioso. Madalena é acolhida por Matias. Chico é operado, e a cirurgia é um sucesso. Violeta implora pelo perdão de Osmar. Madalena revela a Doralice que Violeta mandou Chico atentar contra a sua vida. Jin se preocupa com a demora de Hana em iniciar seu tratamento. Gerson fica encantado ao ver Roxelle pronta para o desfile da Unidos da Vila Cambucá. Nando e Edson elogiam Rosana ao chegar com ela para o desfile. O Dragão Suburbano ganha a competição. Cacá visita Chico no hospital. Osmar preocupa-se com a possibilidade de Doralice denunciá-lo.



Capítulo 135 – Quarta-feira

Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fala sobre seu plano com Jô. Cacá faz uma declaração para Chico. Silvia conta para Gigi que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Joyce apoia Belisa. Jão conversa com Madalena sobre ela ter desfilado com o Dragão Suburbano. Min-Ji tenta convencer Hana a iniciar seu tratamento. Jin ouve Osmar falar sobre sua viagem com Violeta e alerta Madalena. Belisa pede para Rodolfo ajudá-la a se reconciliar com Gigi. Doralice denuncia Osmar. Rosana e Roxelle fazem as pazes durante a apuração. A polícia chega à casa de Violeta durante seu casamento com Osmar.



Capítulo 136 – Quinta-feira

Osmar é preso. Doralice decide esperar o irmão na delegacia. A Unidos da Vila Cambucá vence o desfile das Escolas de Samba. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Lucas sugere que Sidney e Cida se casem. Tati se revolta contra Madalena e Doralice. Violeta descobre que Osmar estava usando o casamento para pagar Doralice. Moreira e Ana Lúcia cuidam de Chico. Marco e Gerson gostam de saber da prisão de Osmar. Violeta questiona Osmar sobre sua motivação para se casar com ela. Joyce procura Gigi. Os pais de Jin chegam ao Rio de Janeiro por intermédio de Hana, e surpreendem o astro na casa de Doralice. Gerson visita Osmar na cadeia. Madalena vai à casa de Chico e se surpreende com a chegada de Cacá.



Capítulo 137 – Sexta-feira

Cacá sente ciúmes de Madalena. Gerson implica com Osmar. Os pais de Jin exigem que ele retome sua carreira. Joyce pede que Gigi perdoe Belisa. Silvia conta para Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Madalena tem uma conversa séria com Matias. Osmar deixa a prisão. Gerson se aconselha com Gigi sobre Roxelle. Joyce e Belisa pedem que Bernardo as ajude com Gigi. Violeta enfrenta Madalena. Jin reclama com Hana por convencer sua família a procurá-lo. Hana passa mal, e Min-Ji a ajuda. Sebastian e Yuki voltam juntos de Paris e surpreendem Joyce e Gigi. Gerson pede Roxelle em casamento. Chico pede para voltar a trabalhar com Violeta. Belisa reconhece Edilene como Ruth e revela que Marco é seu filho.



Capítulo 138 – Sábado

Belisa conta para Ruth a história de Marco. Osmar exige que Chico trabalhe para ele, e Violeta reage contrariada. Roxelle não aceita o pedido de casamento de Gerson. Marco desvia mercadoria de uma entrega de Gerson. Jin e Tati fazem as pazes. Gerson leva Gigi para uma operação, e Marco e Rodolfo se preocupam. Osmar arma um novo golpe para Violeta. Violeta avisa a Cacá que não quer que Ana Lúcia influencie na vida de seu neto. Os pais de Jin exigem que Madalena demita o filho. Osmar conta seu novo plano para Tati. Jão pede para Madalena acompanhá-lo, com Edson, ao cartório. Neuza se emociona ao ver a certidão do filho alterada. Violeta e Osmar se casam.

MANIA DE VOCÊ

Capítulo 151 – Segunda-feira

Molina descobre que Iberê esteve em sua casa na Suíça. Luma sugere aliança a Viola. Em conversa com Luma, Rodhes e Filipa, Viola demonstra acreditar que Rudá seguiu Mércia para tentar descobrir se Molina estaria vivo. Viola visita Edinho na cadeia para descobrir o paradeiro de Gavião. Iberê fica tenso ao ser observado por Mércia quando Luma e Mavi indagam se ele descobriu algo sobre Julius Eyer.



Capítulo 152 – Terça-feira

Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Eyer. Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião. Iberê propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Maureta mente para Viola, e alerta Molina. Molina avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar a suas mãos. Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Armando leva Luma, Viola e Rodhes até Gavião.



Capítulo 153 – Quarta-feira

Mércia alerta Molina para a exposição a que ele se submete. Gavião foge do esconderijo quando escuta um integrante da facção recebendo orientação de Maureta para eliminá-lo. Mércia avisa a Molina que a notícia de que ele está vivo vai se espalhar. Fátima e Nahum se aproximam. Armando aconselha Gavião a contar a verdade sobre Molina. Gavião conta a Luma que Rudá descobriu que Molina está vivo.



Capítulo 154 – Quinta-feira

Gavião revela a Luma que Molina domina a facção. Mavi implora perdão a Viola. Luma desfaz a aliança com Viola. Rodhes declara seu amor a Luma e discute com Viola. Cristiano sente que Michele esconde algo, e fica intrigado ao saber que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da cadeia. Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Rodhes conta a Luma que Lorena ganhou dinheiro de Iberê. Molina fica sabendo que Gavião escapou. Diante da pressão de Luma, Iberê acaba revelando que Julius Eyer e Molina são a mesma pessoa.



Capítulo 155 – Sexta-feira

Luma pede segredo a Iberê sobre Molina, e conta para Rodhes que ele está vivo. Luma manda uma carta anônima para Julius Eyer. Hugo pede a Iarlei que cuide de sua família após sua partida. Cristiano descobre que Daniel e Michele se amam. Mércia finge concordar com Molina quando ele diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma. Viola finge perdoar Mavi e pergunta se ele seria capaz de lhe dar todo o seu dinheiro como prova de amor. Mércia dopa Molina e coloca o empresário na banheira.



Capítulo 156 – Sábado

Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.