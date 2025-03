Shows de Carnaval a todo vapor no Recife e em Olinda

Em Olinda e no Recife, segundo dia de Carnaval reuniu ritmos como frevo, piseiro, brega nos palcos montados no Carmo e no Marco Zero

Nesta sexta-feira (28), o Marco Zero do Recife recebeu uma programação variada para o público ávido pela folia do Carnaval. Quem chegou cedinho ao principal polo da festa na cidade pôde curtir o desfile das campeãs do grupo especial no evento "Recife Matriz da Cultura Popular", que foi sucedido pela Orquestra Popular do Recife, em apresentação sob a regência do Maestro Ademir Araújo.

"O Grande Encontro", reunindo Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo no palco emocionou as milhares de pessoas no Marco Zero, com destaque especial para Elba, homenageada do Carnaval do Recife.

A programação continuou com João Gomes, indo sábado adentro com a cantora Priscila Senna.

PROGRAMAÇÃO DO MARCO ZERO, NESTE SÁBADO (1º )



16:00 - Desfile das Vice-Campeãs do Grupo Especial

20:30 - Almir Rouche

22:00 - Glória Groove

00:00 (Domingo, 02/03/2025) - Pabllo Vittar

DIA DO BREGA EM OLINDA

Grandes nomes do brega pernambucano se apresentaram no segundo dia do Carnaval de Olinda. Após uma abertura eletrizante do Carnaval de Olinda 2025, que reuniu milhares de foliões na Praça do Carmo ao som de Ganga Barreto, Raphaela Santos, Lenine e Alceu Valença, a festa continuou nesta sexta-feira (28) com uma noite especial dedicada ao brega.

O 'Palco Pernambuco Meu País', abriu espaço para a Orquestra de Frevo Zezé Corrêa, que abriu os trabalhos trazendo sua tradicional frevioca e aquecendo o público com muito frevo e cultura. Em seguida, Dadá Boladão trouxe seu mix de batidão e brega romântico; Tayara Andreza também subiu ao palco, antecedendo Priscilla Senna, que encerrou a noite na Marim dos Caetés.

PROGRAMAÇÃO 'PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS', NESTE SÁBADO (1º )

17h - Orquestra Malassombro

18h - Nena Queiroga

19h30 - Nonô Germano

21h30 - Elba Ramalho