Horóscopo, 03/03: aposte na criatividade para lidar com o serviço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A semana começa com boas energias e Mercúrio trazendo mais clareza para a comunicação. A Lua em Touro impulsiona a produtividade, mas também alerta para desafios financeiros.

No amor, é hora de equilibrar emoções e evitar desgastes desnecessários. Confira o horóscopo completo para seu signo!

ÁRIES

Inicie a semana com otimismo! Mercúrio em seu signo amplia sua comunicação, enquanto a Lua em Touro impulsiona sua energia, perfeito para correr atrás de ganhos extras.

Cuidado com os gastos após o almoço. No amor, o ciúme pode surgir, mas não deixará que estrague seu carnaval.

COR: PRETO

PALPITE: 08, 17, 42

TOURO

Comece a semana cheio de ânimo com a Lua em seu signo! Concentre-se no trabalho e evite atritos. Pense duas vezes antes de falar com Mercúrio influenciando seu dia.

Aproveite seu charme nos momentos de lazer e espere momentos animados com o ser amado.

COR: CREME

PALPITE: 51, 33, 60

GÊMEOS

Comece a semana renovando esperanças e animando-se com amigos, graças a Mercúrio em Áries.

Sua intuição está em alta e pode descobrir segredos interessantes. Com muita energia, desfrute seu amor com equilíbrio entre a tranquilidade e a aventura.

COR: LILÁS

PALPITE: 44, 60, 53

CÂNCER

Período perfeito para aproveitar a companhia dos amigos e curtir momentos descontraídos.

A noite é perfeita para estar com a galera, mas cuidado com tensões à tarde. No amor, valorize o que têm em comum e evite conflitos desnecessários.

COR: GOIABA

PALPITE: 28, 39, 12

LEÃO

Com a entrada de Mercúrio em Áries logo cedo, os momentos com os amigos ficam mais descontraídos e há chance de ampliar seu círculo de amizades e até fazer uma viagem. No amor, deixe as críticas de lado e curta os bons momentos com o par.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 31,01,45

VIRGEM

Mercúrio entra em Áries, sinal de que vale a pena manter algumas coisas em segredo e confiar em sua intuição pra lidar com surpresas de última hora.

Sair da rotina e curtir o carnaval promete animar os assuntos amorosos, ainda mais se pensa em viajar.

COR: AMARELO

PALPITE: 30,48,57

LIBRA

A Lua ilumina Touro logo pela manhã, deixando sua intuição mais aguçada. Já no amor, o clima pode ficar tenso à tarde, então evite conflitos desnecessários.

A boa notícia é que Mercúrio entra em Áries, trazendo uma energia favorável para os relacionamentos.

COR: BEGE

PALPITE: 14,08,05

ESCORPIÃO

A Lua brilha em Touro e os relacionamentos também ficam protegidos, tanto no serviço quanto nas amizades e na vida amorosa.

Dê um chega pra lá na solidão, e aproveite o carnaval ao lado das pessoas que são importantes em sua vida!

COR: BRANCO

PALPITE: 07, 25, 20

SAGITÁRIO

A Lua entra em Touro, sinal de que você começa a semana com uma disposição extra para encarar qualquer coisa que pintar.

A boa notícia é que Mercúrio ilumina seu paraíso astral e avisa que sobra disposição para sair da rotina e curtir a folia. A dois, há sinal de muito romantismo, diversão e bom humor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 31, 59, 32

CAPRICÓRNIO

Com a Lua iluminando seu paraíso astral, tudo deve correr às mil maravilhas! Se não emendou o feriado, aposte na criatividade para lidar com o serviço.

À noite, a diversão está garantida e deve pintar várias oportunidades para você curtir o carnaval. Pode se preparar para conquistar no amor.

COR: AMARELO

PALPITE: 05, 14, 53

AQUÁRIO

Os momentos com a família também contam com as vibes positivas do céu, embora possa pintar um ou outro atrito à tarde.

Mercúrio envia as melhores energias para você passear, curtir a folia e brilhar em tudo o que envolve comunicação. A conquista tem tudo pra surpreender.

COR: CEREJA

PALPITE: 16, 09, 18

PEIXES

A chegada de Mercúrio a Áries logo cedo promete ótimas novidades para o bolso. E com a Lua reforçando sua habilidade de comunicação, você vai dar um show na hora de resolver qualquer desafio que pintar pela frente.

Há sinal de muito carinho e ótimas conversas com quem ama.