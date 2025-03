Escolas de Samba brilham na Avenida Dantas Barreto e encantam o público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Público acompanhou as apresentações das escolas Rebeldes, Limonil, Gigante do Samba e Galeria do Ritmo, na noite da última segunda-feira (3)

Na noite da última segunda-feira (3), o desfile das escolas de samba do Grupo Especial levou centenas de foliões à Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, que acompanharam de perto a passagem das agremiações e vibraram com as apresentações cheias de criatividade e tradição.

A noite começou às 22h, com a apresentação da Rebeldes, que trouxe um desfile repleto de referências culturais. A bateria fez jus ao título de “coração da escola”, empolgando o público com um ritmo intenso e bem marcado.

Às 23h, foi a vez da Limonil emocionar os espectadores ao prestar uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A escola apresentou uma narrativa envolvente sobre a história e os milagres da santa, com alegorias ricas em detalhes e uma comissão de frente coreografada, que arrancou aplausos das arquibancadas. O carro principal, iluminado em tons de azul e dourado, carregava uma imponente imagem de Nossa Senhora, reforçando a devoção popular expressa no desfile.

Logo após a virada da meia-noite, às 0h, a Gigante do Samba entrou na avenida com um enredo que celebrou um dos grandes ícones do carnaval pernambucano: o Maestro Forró. Com o tema "Maestro Forró jorrando cultura de pernas para o mundo", a escola fez um tributo à trajetória do músico, destacando sua influência no cenário cultural e sua atuação como regente da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

A apresentação contou com alegorias grandiosas, uma bateria que incorporou elementos do frevo e um samba-enredo contagiante, que foi acompanhado com entusiasmo pelo público. Visivelmente emocionado, o Maestro Forró celebrou a homenagem.

"Tenho certeza de que a Gigante do Samba vai conquistar mais uma grande vitória. Eu diria que já me sinto um campeão de todas as formas pela linda homenagem que recebi, mas, claro, se ganharmos, ficarei ainda mais feliz. No entanto, já me sinto vitorioso. Salve o carnaval de Pernambuco! Sempre digo que o carnaval recifense é uma celebração da diversidade, e juntas, essas manifestações se transformam em uma grande festa de alegria!", disse.

Encerrando a noite, às 01h, a Galeria do Ritmo trouxe um enredo de fé e devoção, exaltando Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife. Com o tema "Nosso Manto Sagrado – Carnaval 2025", a escola emocionou o público ao retratar a tradicional procissão do Morro da Conceição, um dos maiores eventos religiosos da capital pernambucana.