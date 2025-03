Ainda Estou Aqui, filme vencedor do Oscar, será exibido na sessão especial do CineMaterna no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aclamado pela crítica e público do mundo inteiro e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” foi escolhido para exibição da CineMaterna deste mês de março.

Com a sala adaptada para que as famílias com bebês de até 18 meses possam aproveitar o momento juntos, a sessão acontece nesta terça-feira, dia 11 de março, às 14h10, no Cinemark do RioMar Recife, localizado no Piso L4.

As sessões adaptadas são promovidas pela ONG CineMaterna, com preparação especial da sala, como volume reduzido durante a exibição, ar-condicionado com temperatura mais suave, sala levemente iluminada, trocadores dentro da sala de cinema, tapete especial, estacionamento para carrinhos de bebê, além da presença de voluntárias.

Além da adaptação especial da sala, as 10 primeiras famílias que chegarem para assistir ao filme com seus bebês de até 18 meses serão presenteadas com cortesia, limitada a uma por bebê. Entre os critérios para escolha do filme, através de enquete no site do CineMaterna, está a exclusão de filmes que tenham violência.

O filme escolhido para a sessão de março foi “Ainda Estou Aqui”, que retrata o Brasil no início da década de 1970, quando o país enfrenta o endurecimento da ditadura militar.

Na época, a família Paiva vivia no Rio de Janeiro à beira da praia e, um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece.

Sua esposa Eunice, que buscou a verdade sobre o destino do marido por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus cinco filhos.