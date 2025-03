FIG 2025 divulga programação do Polo Mestre Dominguinhos; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a Prefeitura de Garanhuns, que realiza festival pelo segundo ano, grade quer fazer um resgate da 'história dos melhores anos do evento'

O Festival de Inverno de Garanhuns de 2025 teve a programação do Polo Mestre Dominguinhos, o principal da festa, revelada pela Prefeitura do município nesta quarta-feira (12).

Realizado de 10 a 27 de julho, o evento completará 35 anos, embora essa seja a 33ª edição - descontando os anos da pandemia. É o segundo ano que o poder municipal será o principal realizador da festa.

Entre as atrações do palco principal estão Priscila Senna, Matuê, Nação Zumbi, Sorriso Maroto, Mari Fernandez, Bruno e Marrone, Alveu Valença, Geraldo Azevedo, Ana Carolina, Mumuzinho, Joelma, Edson Gomes, Vanessa da Mata e Iza. Você confere a programação completa no final da matéria.

De acordo com a gestão, a grade quer fazer um resgate da história dos melhores anos do evento, agregando diversos dias temáticos (pop, forró, rock, MPB, romântico, reggae, brega, samba, pagode, rap, hip-hop e trap e outros).

Mais de 20 polos

O 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) será realizado de 11 a 28 de julho deste ano - DIOGO FERNANDES/SECULT-PE

A Prefeitura também ressatou que o evento vai reunir diversas linguagens em mais de 20 polos de cultura, incluindo também teatro, cultura popular, circo, dança, audiovisual, artes visuais, artesanato, literatura e mais.

A expectativa é que aproximadamente 2 milhões de pessoas circulem pela cidade durante os 18 dias de evento. Destes, 13 dias contarão com programação no Polo Mestre Dominguinhos.

Edital Convocatório

Serão lançados dois editais (nacional e municipal) visando a convocação de artistas para compor a grade de programação do evento, incluindo o Polo Mestre Dominguinhos e demais polos do FIG.

Divulgação antecipada

O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino - Reprodução/Redes Sociais

"Esta é uma forma de já movimentar a economia e garantir que os empresários da nossa cidade possam se organizar, seja no comércio, rede hoteleira ou gastronomia", disse o prefeito Sivaldo Albino, sobre a divulgação prévia.

"Em 2024 resgatamos o Festival e fizemos a maior edição de todas, com realização total da Prefeitura de Garanhuns e ao lado de muitos parceiros que foram importantes. Para este ano, queremos seguir no mesmo caminho, fazendo parcerias e ampliando o potencial do nosso FIG", completou. A fala foi dada durante o lançamento da grade, no Teatro Reinaldo de Oliveira, do Centro Cultural Sesc Garanhuns.

A secretária de Cultura e Turismo, Sandra Albino, falou sobre a importância do FIG para valorização da cultura e fomento do potencial turístico de Garanhuns. "Teremos grandes atrações não só na Praça Mestre Dominguinhos, mas também nos demais polos que integram FIG. Não é à toa que este é o Maior Festival Multicultural da América Latina, passando por diversas linguagens que abraçam o nosso povo e fomentam a produção artística em todo o Estado", completa.

Confira a grade completa do FIG 35 Anos:

Quinta-feira (10/07)

Conde Só Brega

Priscila Senna

Tayrone

Sexta-feira (11/07)

Neiff

Xamã

Matuê

Sábado (12/07)

Zeca Baleiro

Marcelo D2 e um Punhado de Bamba

Hungria

Nação Zumbi

Domingo (13/07)

Dilsinho

Sorriso Maroto

Quarta-feira (16/07)

Aduílio Mendes

Mano Walter

Mari Fernandez

Quinta-feira (17/07)

Bruno & Marrone

César Menotti & Fabiano

Sexta-feira (18/07)

Elba Ramalho

Alceu Valença

Geraldo Azevedo

Sábado (19/07)

Beto Guedes

Jorge Vercillo

Oswaldo Montenegro

Ana Carolina

Domingo (20/07)

Art Popular

Jorge Aragão

Mumuzinho

Quarta-feira (23/07)

Edu & Maraial

Ávine Vinny

Beto Barbosa

Joelma

Quinta-feira (24/07)

Tribo da Periferia

Maneva

Edson Gomes

Sexta-feira (25/07)

Kell Smith

Márcia Fellipe

Vanessa da Mata

Sábado (26/07)

Arnaldo Antunes

Detonautas

Toni Garrido & Cidade Negra

Iza