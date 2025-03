Horóscopo, 15/03: experimente a sorte e aproveite para se divertir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O horóscopo deste sábado (15) traz previsões que incentivam o lazer, a conexão com amigos e momentos especiais no amor.

Com Mercúrio retrógrado influenciando alguns signos, a atenção à comunicação e aos imprevistos é essencial. Confira abaixo o que o zodíaco preparou para o seu signo!

Áries

Sábado é dia de investir em parcerias e estar atento à concorrência. Aproveite cada momento de lazer, seja com amigos, família ou novos conhecidos.

Se estiver num relacionamento, prepare-se para uma mudança positiva à noite. É tempo de unir-se ainda mais ao seu par e aproveitar juntos!

COR: VIOLETA

PALPITES: "57, 27, 48"

Touro

Dê um impulso extra hoje, Touro! Mantenha o foco nas tarefas importantes, cuidado com a sua saúde e esteja atento à rotina doméstica. Um presentinho financeiro pode estar a caminho. Deixe o amor esperar um pouco, mas não deixe de oferecer a ajuda necessária ao seu parceiro. Mantenha-se forte!

COR: DOURADO

PALPITES: "48, 28, 01"

Gêmeos

Sábado é dia de diversão! Apesar do seu regente, Mercúrio, entrar retrógrado, você consegue ver caminhos alternativos para se dar bem com os outros.

Experimente a sorte e aproveite para se divertir à noite. Romances podem criar momentos inesquecíveis, mas evite competição.

COR: AZUL

PALPITES: "45, 03, 27"

Câncer

Sabadão em família e organização no ar! Seu jeito prático vai te ajudar a concluir as tarefas no trabalho e acertar as pendências. Noite acolhedora com a família e um programa caseiro com o par podem ser muito agradáveis.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 59, 50, 44"

Leão

O astral é favorável para convencer as pessoas do seu ponto de vista, mas faça um esforço para não se distrair com qualquer coisinha.

À noite, você vai dar um show de carisma com os amigos, em passeio ou nas redes sociais. No amor, um astral mais leve afasta a rotina e anima a vida a dois.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITES: "42, 51, 26"

Virgem

Tudo o que envolve dinheiro vai ocupar boa parte da sua atenção neste sábado, Virgem.

Talvez seja preciso rever alguns gastos, mas logo tudo se resolve, tanto no trabalho como em casa. Mas o ciúme pode marcar os momentos a dois, tenha cautela.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: 52, 34, 25"

Libra

Seu sábado começa com uma dose extra de disposição para alcançar suas metas, o que será ótimo caso precise se dedicar ao trabalho.

Mas, se estiver aproveitando um merecido descanso, seu magnetismo estará em alta, garantindo bons momentos, ainda que alguns pequenos desentendimentos possam surgir nos relacionamentos.

COR: VERDE

PALPITES: "15, 26, 33"

Escorpião

Concentre-se em recarregar as baterias hoje, encare os desafios com esforço extra, se necessário.

Cuide das tarefas isoladamente e mantenha a cautela nos momentos amorosos, mas não esqueça de mostrar carinho.

COR: PRETO

PALPITES: "51, 22, 32"

Sagitário

Amizades em destaque hoje, Sagita! Busque novas experiências, fuja da rotina e conte com seus amigos para isso.

Mercúrio, contudo, fica retrógrado no seu paraíso astral e alguns contratempos podem surgir. Na vida amorosa, mexa as coisas, surpreenda seu amor.

COR: LARANJA

PALPITES: "12, 37, 48"

Capricórnio

Energias positivas para a sua carreira vêm das estrelas, então mantenha o foco. Logo à noite, haverá tempo para cuidar da saúde.

No amor, prepare-se para conquistar corações e talvez dar um passo mais sério no relacionamento.

COR: AMARELO

PALPITES: "36, 09, 21"

Aquário

Se precisa trabalhar hoje, as coisas correm melhor se apostar na colaboração com os colegas no trabalho.

Há sinal de surpresa agradável no romance, mas é o seu jeito bem–humorado e comunicativo que garante o alto–astral a dois.

COR: GOIABA

PALPITES: "10, 01, 19"

Peixes

Este sábado traz mudanças promissoras! Novas responsabilidades no trabalho podem significar um impulso financeiro.

Aproveite para personalizar seu espaço e aguarde momentos ardentes com seu amor.