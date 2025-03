O aconteceu com Linn da Quebrada? Assessoria cita depressão e abuso de substâncias, mas nega ida à Cracolândia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

* Com informações do Estadão Conteúdo

A cantora e atriz Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar, conforme explicou o comunicado da assessoria da artista em um comunicado.

Por meio da nota, a equipe da cantora e atriz explicou que ela enfrentava desafios "referentes à saúde mental" que acarretaram no abuso de substâncias e no "agravamento da depressão". Eles também pedem compreensão e respeito à privacidade de Linn.

O texto, veiculado por meio dos Stories no Instagram nesta segunda-feira (17), anuncia que a artista fará uma pausa na carreira. Atualmente, ele promovia a personagem que interpretou no filme "Vitória", com Fernanda Montenegro.

Além de não ter comparecido aos compromissos relacionados ao longa, Linn cancelou suas apresentações de "Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados", para a Casa Natura Musical, em São Paulo, que ocorreria no último sábado (15).

Linn da Quebrada não foi vista na Cracolândia, diz assessoria

Imagem da cantora e atriz Linn da Quebrada - @GABRIELRENNE

Em outra postagem, a assessoria da artista também negou rumores de que Linn teria sido vista na Cracolândia, ao lado de um rapaz, em vídeo que circula nas redes sociais: "A informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso".

"Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar", finaliza a nota.

Fãs desejam melhoras

Nos comentários de redes sociais como o X, antigo Twitter, e do Instagram, amigos e seguidores desejaram melhoras e ressaltaram a importância dos cuidados com a saúde mental dentro da comunidade LGBTQIA+.

"A depressão e o abuso de substâncias nunca devem ser tratados de forma irresponsável, estigmatizante, sensacionalista e desrespeitosa [...] E, quando falamos de pessoas trans, negras e da comunidade LGBTQIA+, precisamos lembrar que essa dignidade já nos é negada cotidianamente, levando-nos ao adoecimento, e o abuso de substâncias é um fantasma sempre à nossa espreita", comenta a deputada do PSOL Erika Hilton, amiga pessoal de Linn.

"Vibrando para a recuperação da nossa amada Linn", diz também um internauta. "Linna? estamos juntas no que der e vier!", complementa outro.

Confira a nota da assessoria de Linn da Quebrada na íntegra

"A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão.

Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, principalmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo.

Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio contínuo de todos. Continuaremos compartilhando atualizações quando for apropriado.

A assessoria gostaria de esclarecer que a informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso. Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar. Contamos com a compreensão e respeito de todos."

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.