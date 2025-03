Resumo das novelas, 19/03: Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No capítulo desta quarta-feira, que vai ao ar às 20h30, Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres

Esta quarta-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Constanza permite que Corina fique com a filha, mas pede a ela que não saia do quarto. Ela aproveita para vasculhar as gavetas. Alguém da procuradoria é pago para que Jerônimo passe muitos anos na prisão pela suposta morte do Dr. Álvaro.

Augusto também paga alguém para que investigue a vida de Marina. Ele propõe a Aníbal e Alison que fiquem na sua fazenda para que possam se conhecer melhor, mas na realidade ele quer saber tudo que acontece na fazenda “A Bonita”.



(20h30) A Caverna Encantada

Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres. Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, com o intuito de pagar as dívidas do colégio. A diretora debocha da quantidade, que é insuficiente para cobrir a matrícula. César quer que Cristina volte a trabalhar no pet shop. Em meio à guerra de papel, Felipe decide armar uma pegadinha contra Gabriel.

RECORD

(21h45) Gênesis

José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos.



REDE GLOBO

(18h20) Garota do Momento



Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país. Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene.



(19h20) Volta Por Cima

Osmar se recusa a voltar para casa com Madalena. Gerson nega as acusações de Roxelle, e culpa Zezito pelo ocorrido. Osmar mente para Violeta sobre o motivo da visita de Madalena. Jão revela a Madalena sua ideia para desmascarar Cacá.

Joyce se interessa pelo apartamento de Sidney. Gigi conta para Yuki que Gerson mandou baterem em Sebastian. Jão explana a situação sobre os salários dos funcionários para a diretoria.



(20h40) Mania de Você

Fátima fica desesperada ao saber por Milton que Berta foi sequestrada. Molina e Mavi lutam, e Molina dopa o filho. Berta, Leidi, e seus comparsas enganam Ísis. Mavi é resgatado por ocupantes de uma traineira. Sirlei acusa Ísis de ter sequestrado Berta. Cristiano agride Mavi. Luzia se separa de Edimilson. Mavi expulsa Mércia do resort