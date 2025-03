Animação pernambucana é exibida em evento gratuito no Compaz Miguel Arraes, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A animação pernambucana "Lá na Frente", dirigida por Márcio Andrade, com realização da Combo Multimídia, ganha exibição especial em um evento no Compaz Miguel Arraes, na Caxangá, Zona Oeste do Recife, nesta sexta-feira (21). O evento gratuito está marcado para às 14h30, no Cine Teatro Joana Batista.

O filme conta a história de Pedro, um garoto que está ansioso pela chegada de Raula, sua irmã que está perto de nascer. Porém, com a chegada da notícia de que ela não vem mais, ambos encontram maneiras de atravessar essa perda.

Mais títulos

Além de "Lá na Frente", serão exibidas duas outras produções infantis pernambucanas, a animação Bia Desenha (Kalor Pacheco e Neco Tabosa) e o curta Os Guerreiros da Rua 2: A Missão (Erickson Marinho). Estudantes de escolas públicas da região participarão da sessão.

"Lá na Frente" adapta o podcast de mesmo nome, também roteirizado e dirigido por Márcio Andrade, lançado em 2021, com incentivo da Lei Aldir Blanc (PE). O filme foi realizado em parceria com o Viu Cine, um dos principais estúdios de animação do estado e uma das referências nacionais no segmento.

Sobre o projeto

"Nosso principal desafio com este trabalho está em encontrar linguagens que nos permitam contar essa história e, ao mesmo tempo, também transformar nossa própria relação com a perda. E foi um prazer atravessar essa jornada junto com colaboradores tão sensíveis, que usaram seus talentos e experiências para trazer riqueza a esse universo”, afirma o diretor Márcio Andrade.

"Foi uma honra fazer parte desse projeto tão especial que, além de abordar um tema de grande importância, o luto embrionário, a história nos presenteia com um personagem carismático e cativante: Pedro, um menino cheio de expectativas para se tornar irmão mais velho, que agora precisa lidar com a dor de um sonho interrompido", complementa Ulisses Brandão, da Viu Cine.

"Acreditamos em projetos assim, fora da caixa, e que tragam ao debate público temas relevantes e necessários. Além disso, o processo de produzir a animação em um curta-metragem nos permite experimentar mais, ousar mais e até voltar às raízes do processo animado, que muitas vezes uma série ou um longa não permite."

SERVIÇO

Lançamento do curta Lá na Frente, com exibição de Bia Desenha e Os Guerreiros da Rua 2: A Missão

Quando: sexta-feira (21), às 14h30

Onde: Compaz Miguel Arraes, no Cine Teatro Joana Batista (Av. Caxangá, 653, Madalena)

Quanto: Entrada gratuita