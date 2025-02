Resumo das novelas: César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes, em 'Quando me Apaixono'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Regina está disposta a denunciar Josefina por mais esse crime. Roberta conta para mãe o que pode acontecer, mas ela pede eu não se preocupe pois no dia do casamento de Gonçalo e Regina tudo vai mudar. César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes. No final da convenção dos exportadores, Matias dá a Adriana um anel de compromisso. Regina continua se recusando a acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro. Elvira, a mãe de Carlos, volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama para que seja digna de seu filho. Depois de agredir o médico, Álvaro foge da cadeia e deixa o povoado em um bote.



(21h05) A Caverna Encantada

Dalete estranha Norma não gostar mais de suas receitas. Úrsula fica sabendo que Fafá está tentando ser atriz e a apresenta a Rebeca Abravanel. Anna esconde a pedra mágica no Moleza, e Lavínia observa. Os Pequenotts são amarrados para não entrarem na caverna. Moleza assusta Lavínia mostrando que sabe falar. Elisa investiga o que as meninas estão aprontando.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sheshi recebe uma mensagem preocupante. Asenate é surpreendida pela presença de Teruel. Potifar se entende com Adja. Judá nota a presença de Rúben.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Beatriz aceita o convite de Sérgio. Carmem conta a Beatriz que a casa do orfanato foi vendida. Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis. Beatriz não aceita ser inquilina de Juliano. Clarice afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmem. Beto tenta levantar o patrocínio para a nova novela de Sérgio. Nelson não gosta de saber que Érico está na casa de Anita. Guto descobre que Anita está apaixonada por Alfredo. Flora vê Zélia beijar Juliano. Onofre não aceita patrocinar a novela.

(19h40) Volta Por Cima

Matias acerta com Jão a entrevista e a gravação de seu documentário com os Dragões Suburbanos. Belisa garante que ajudará Marco a encontrar sua mãe. Madalena conta para Cida sobre seu encontro com Jão no restaurante. Rafa segue Miranda. Cacá desabafa com Neuza. Violeta acredita que o filho que Cacá está esperando é seu neto. Gigi acompanha Gerson em uma operação. Tati descobre a postagem feita por Tereza sobre Jin. Matias conta para Madalena sobre sua conversa com Jão. Belisa e Joyce reclamam da ausência de Gigi. Gigi pede um trabalho para Gerson. Jão vê Madalena dançar com Matias.

(21h20) Mania de Você

Edinho agride Rudá para garantir segredo sobre Molina. Mércia dá um ultimato para Filipa sair do país. Luma conta a Mavi que Julius Eyer comprou os quadros de Cecília, e pressiona Mércia. Berta passa mal, e Ísis não liga. Fátima aconselha Berta a pensar em ser feliz. Mércia diz a Molina que Luma não pode saber que ele é o Julius Eyler. Dimalice chama Rodhes para consertar o registro da casa de Filipa. Ísis conta a Cristiano que Michele estava com Daniel enquanto ele estava preso. Filipa fica perplexa ao ver Viola. Mércia apresenta um homem para Luma e Mavi, dizendo que se trata de Julius Eyer.

Saiba como acessar o JC Premium