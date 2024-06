Porto do Recife cresce 43% em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O faturamento do órgão aumentou 25% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado

O Porto do Recife apresenta números animadores no início do ano. A instituição apresentou um crescimento significativo em comparação mês a mês com primeiro quadrimestre do ano passado.



No total, foram 195.668 toneladas a mais no volume de mercadorias movimentadas, em relação ao período anterior.

Nos quatro primeiros meses de 2024, foram 649.716 toneladas de produtos importados, como açúcar, barrilha, bobinas de aço, fertilizantes, malte, trigo, combustível, milho, etanol, entre outros.

No mesmo intervalo, em 2023, o Porto importou 454.048 toneladas de produtos. Isso representa, em um ano, um salto absoluto de 43%.

O atual presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, disse estar satisfeito com os resultados, que representaram um aumento de 25% no lucro da instituição.

“O Porto do Recife reafirma a sua importância para a economia de Pernambuco e também do Brasil com este crescimento. Estamos em um ponto privilegiado e o resultado é fruto do esforço de todos que fazem o Porto do Recife", afirmou o presidente.

O diretor comercial do Porto do Recife, Andrei Lira, demonstrou confiança nas previsões futuras e complementou a fala do presidente, “Nossa expectativa é seguir em ascensão, tanto no segundo semestre quanto no geral do ano. Devemos terminar 2024 acima dos 30% de acréscimo comparado a 2023.”

Confira abaixo o comparativo mês a mês entre 2023 e 2024:

Janeiro de 2023 - 145.544 tonelada



Janeiro de 2024 - 182.842 toneladas

Fevereiro de 2023 - 87.285 toneladas



Fevereiro de 2024 - 103.362 toneladas

Março de 2023 - 139.459 toneladas



Março de 2024 - 187.246 toneladas

Abril de 2023 - 81.760 toneladas



Abril de 2024 - 176.266 toneladas



